Skrek på straffe - fikk nei etter videodømming

(Chelsea-Arsenal 0–0) Chelsea-fansen skrek på straffe da Cesc Fabregas gikk i gresset to minutter før slutt. Men etter videodømming ble det ikke dømt straffe i ligacup-semifinalen.

Hoveddommer Martin Atkinson forhørte seg med sine to dommere bak videoskjermene - og tok beslutningen. Ved flere andre anledninger var Atkinson i kontakt med sin hjelpere via headsettet.

Dette var første gang den nye VAR-teknikken ble brukt i Ligacupen. Den ble innført i engelsk fotball i FA-cupmøtet mellom Brighton og Crystal Palace mandag.

– Det blir for ofte stopp i spillet, og for mye situasjoner. Vi mister litt av det unike flotte spillet fotball, sier Frode Grodås på Viasats sending.

Det skal være litt tilfeldig det som skjer óg, sier den tidligere Chelsea-keeperen.

Det var ikke mye å rope hurra for da to av de beste lagene i Premier League møttes. Det er selvfølgelig ingen skam å spille uavgjort mot Chelsea på Stamford Bridge, men Arsenal trenger en opptur for å holde liv i en trofédrøm denne sesongen.

For lørdag ble de slått ut av Nottingham Forrest i tredje runde i FA-cupen.

Og det ble få høydepunkter i den første av to semifinaler mellom de to London-rivalene.

Helt på tampen av første omgang kom den største sjansen før pausen. César Azpilicueta sender et kjempeinnlegg til Cesc Fábregas, som får ballen på hodet rundt fem meter fra mål. Men han klarer ikke å sette headingen i mål.

Men det var Moses som var best og mest involvert de første 45 minuttene for Chelsea. Hjemmelaget var det beste laget.

Tirsdag ble Manchester City rystet i den andre semifinalen i ligacupen mot Bristol City.

Dette var den fjerde kampen mellom disse to lagene som endte uavgjort denne sesongen. Semifinalen onsdag startet veldig rolig.

– Det er litt forsiktig. De første 20 minuttene var stillingskrig, sa Grodås i Viasat 4-studioet.

Et høydepunkt i kampen var Eden Hazard som dro en kjempelekker skuddfinte etter 68 minutter. Men han kom aldri til avslutning.