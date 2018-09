TOMME TRIBUNER: Store deler av Ullevaal Stadion var helt tomme under 2–0-seieren mot Kypros torsdag kveld. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Lagerbäcks hjertesukk etter tilskuersvikten: – Ingen morsom opplevelse

FOTBALL 2018-09-07T10:45:06Z

ULLEVAAL (VG) Kun 6172 tilskuere møtte opp for å se landslaget slå Kypros 2–0 på Ullevaal Stadion torsdag kveld. Dagen derpå erkjenner landslagssjef Lars Lagerbäck (70) at han er skuffet.

Publisert: 07.09.18 12:45 Oppdatert: 07.09.18 13:09

– Det er veldig kjedelig når man kommer ut etter oppvarmingen og ser at det er så få folk på tribunen. Det er naturligvis ingen morsom opplevelse. Det føles veldig kjedelig, sier Lars Lagerbäck på pressekonferansen før avreise til Bulgaria.

NFF fikk mye kritikk for billettprisene til Kypros-kampen. Tirsdag tok forbundet selvkritikk, men de håpet samtidig på at billettsalget, som var på 5500 tirsdag, skulle vokse betydelig de siste dagene før kampen. Det ble ingen spektakulær vekst: 6172 tilskuere møtte opp for å se Norge vinne 2–0 i Nations League-åpningen.

Etter kampen publisert NFF en Twitter-melding der de svarte på pris-kritikken:

– Det vi kan gjøre, er å vinne kamper. Jeg kan ikke se noen annen løsning, sier Lagerbäck, som har ledet landslaget til fem strake seirer.

– Dere (mediene) har jo også vist bra interesse, så vi kan ikke klage på dere heller. Jeg vet ikke hva vi gjør feil, om vi kan slå våre kloke hoder sammen eller …

– Og så var det en diskusjon om billettprisene, jeg vet ikke hvor mye det påvirker, men det er klart at for en familie som ikke har så høy inntekt, så påvirker det sikkert. Jeg håper vi kan snu skuten ved å gjøre et bra resultat på søndag slik at det kan påvirke det. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan, sier Lagerbäck.

Det var da på spørsmål om han vil miste en hjemmebanefordel dersom man begynner å legge kampene rundt om

VG spurte Lagerbäck om han mener Norge vil miste hjemmebanefordelen sin hvis de begynner å flytte kampene rundt i Norge.

– Jeg synes det er en fordel. Ullevaal holder vi på å bygge til vår borg. Vi har ikke tapt der siden «Perry» og jeg begynte. Jeg spiller nok heller på en nasjonalarena. Vi har jo et ansvar symbolmessig også, men nå har vi jo ingen treningskamper heller som vi kan legge andre steder for å stimulere interesse, men jeg foretrekker å spille disse kampene fremfor treningskamper, sier den svenske landslagstreneren.

Kommunikasjonsjef Yngve Haavik i NFF bekrefter overfor VG at det ikke er aktuelt å flytte landskamper vekk fra Ullevaal i nær fremtid.

– Det spørsmålet står ikke på agendaen, sier han.