NY BOK: Nils Arne Eggen og forfatter Otto Ulseth viste fredag fram sin nye bok om trenerlegenden. Foto: Herman T. Folvik

Nils Arne Eggen refser Steffen Iversen: - Øv deg, min kjære Steffen

FOTBALL 2018-10-05T11:12:58Z

OSLO (VG) Steffen Iversen (41) blir irettesatt av sin gamle sjef Nils Arne Eggen (77) etter at han påsto at Rosenborg ikke har noe i Europa å gjøre.

Publisert: 05.10.18 13:12 Oppdatert: 05.10.18 14:38

– Det er jo ikke sant. De beste lagene i Norge er gode nok til det. Men da må de være gode. Det er ikke så lenge siden. I fjor slo jo Rosenborg ut Ajax. Klart at norske lag hører hjemme både i Champions League og Europa League, men det går i bølger, sier Eggen til VG.

Han lanserte sin nye bok «Nils Arne» sammen med forfatter Otto Ulseth i Oslo sentrum fredag formiddag.

Til stede var blant annet Egil «Drillo» Olsen, Arne Scheie og Ingebrigt Steen Jensen. Eggen leverte på sedvanlig Eggen-vis til publikums begeistring og latter.

Kvelden i forveien fikk Rosenborg juling av Leipzig. Etter kampen uttalte tidligere Rosenborg-helt Steffen Iversen følgende både på TV 2 og til VG i pressesonen:

– Vi ser nå at Rosenborg ikke skulle vært i Europa League. De er ikke i nærheten av Leipzig, og har ikke sjans spillemessig mot lag på det nivået.

Hør hva Nils Arne Eggen tror om gullkampen i Eliteserien:

– Øv deg, Steffen

Når VG konfronterer han med utsagnet rister Eggen på hodet.

– At ikke Rosenborg har noe å gjøre i Europa... Det er bare dårlig formulert. Øv deg, min kjære Steffen. Han mener egentlig ikke det. Han mener bare at de var for svake i går. Selv var Steffen med å slå Milan, men også å tape 0–4 mot Leverkusen i 2010. Det går litt opp og ned, sier trenerlegenden som tok Rosenborg til Champions League gang på gang på 90-tallet.

Eggen utelukker ikke at Rosenborg eller et annet norsk lag kvalifiserer seg til Mesterligaen – tross at kvaliken har blitt vanskeligere.

– Spør du meg skal norske lag være gode nok til å spille i Europacupene. Hva som skal til er en lang historie. Men du må trene nok og trene rett. Det er et viktig poeng at du må trene mye for å tåle treningen, sier Eggen.

Forfatter Ulseth, som var assistenttreneren til «Drillo» i Irak, er også uenig med Iversen.

– Jeg tror vi får se norske lag i Champions League igjen. Det har jeg stor tro på. Akkurat i går hadde ikke Rosenborg noe der å gjøre, men de har også vist det motsatte før, sier Ulseth.

Se stort intervju med Nils Arne Eggen fra tidligere her:

Bok mot hans vilje

Eggen peker også på at lag må bruke tid på å få på plass det berømte «samhandlingsmønsteret».

– Det er ingen grunn til at norske fotballspillere ikke skal bli like gode som argentinske og italienske, sier Eggen.

77-åringen mener at den nye boken gis ut først og fremst for andre enn seg selv.

– Egentlig var dette prosjektet mot min stemme. Jeg regner meg ikke som noe stor enkeltperson som fortjener en biografi. Jeg har skapt gode kollektiv, men jeg er selv et produkt av kollektivet. Men jeg tenkte kanskje det var nyttig for andre, sier Eggen.

PS! VG har forsøkt å komme i kontakt med Steffen Iversen. Han har ikke besvart våre henvendelser foreløpig.

Slik skal Rosenborg reise seg: