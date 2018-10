Søderlund trippet som Pogba: – Jeg er samme type spiller som ham

FOTBALL 2018-10-08T11:18:14Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Sandefjord 1–1) Alexander Søderlund (31) scoret på straffespark etter å ha trippet som Paul Pogba, men han har ingen ambisjoner om å overta Bendtner-jobben på permanent basis.

VG External

Publisert: 08.10.18 13:18

Et Rosenborg-lag uten ti av sine beste spillere mistet to viktige poeng i gullkampen. Men selv om laget har tapt to og spilt én uavgjort på sine tre siste kamper, vil ikke målscorer Alexander Søderlund (31) høre snakk om noen krise.

– Vi er ikke i ferd med å glippe gullet, nå må du ta det rolig her. Det er fem kamper igjen og vi har igjen Brann borte, så vi er ikke urolige. Det er ikke noe stress, sier han.

31-åringen erkjenner like fullt at den forestående landslagspausen kommer særdeles beleilig. Neste Rosenborg-kamp spilles borte mot Lillestrøm, søndag 21. oktober.

– Det passer greit med en pause nå. Å komme seg litt bort fra alt maset, og få ei rolig helg.

Norges Pogba

Sandefjord ledet 1–0, etter at Rufo førte bortelaget i ledelsen åtte minutter før pause. Så, tjue minutter før slutt, ble Søderlund felt innenfor 16-meteren. Hjemmefansen ropte fortvilt på straffe, og fikk det som de ville.

Søderlund trosset regelen om at den som blir felt ikke skal ta straffesparket, og bredsidet ballen til venstre for Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen, etter å ha trippet på samme måte som Manchester United-spilleren Paul Pogba.

– Ja, jeg er samme type spiller som ham, sier han med glimt i øyet.

– Jeg har øvd litt på straffer med Arild Østbø (reservekeeper, journ.anm.) de siste ukene, og han har påstått at jeg ikke kom til å gjøre det i kamp, så derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve.

Keeper stod lenge, Søderlund trippet og trippet, før Rosenborg-spissen endelig bredsidet ballen i mål foran et jublende hjemmepublikum.

– Jeg tror aldri jeg kommer til å bli Norges beste straffeskytter, men så lenge Bendtner ikke spiller, så kan jeg med stor selvfølgelighet ta straffene. Det er godt å score.

Ikke opplevd lignende

Rosenborg-trener Rini Coolen kastet utpå Erik Botheim og Samuel Adegbenro i jakten på poeng, men til ingen nytte. Nederlenderen vil ikke skylde på alle skadene for formduppen den siste tiden, men...

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Alle de som ikke var med i dag, kunne ikke være med. Vi ville bruke alle som var tilgjengelige, med de som var her i dag var de eneste som kunne spille. Vi hvilte ingen, for dette var en «must win»-kamp, sier Coolen, til VG.

Treneren måtte greie seg uten et helt lag. Verken Hedenstad, Reginiussen, Meling, Konradsen, Jensen (suspendert), Trondsen, Helland, Bendtner, Jebali eller Adegbenro var friske nok til å starte kampen.

– Vi trenger alle spillerne hundre prosent friske i gullkampen, så pausen kommer veldig beileilig for oss.

Ikke fornøyd

I tillegg til Adegbenro, som spilte sin første kamp på sju måneder, startet Matthías Vilhjálmsson sin første kamp på fjorten måneder.

– Vi er inne i en tung periode, men sjansemessig var dette mye bedre enn i det siste. Vi skapte mye sjanser og, det er rart å si det når vi spiller uavgjort mot et bunnlag, men det var en ok kamp, sier islendingen.

Heller ikke Sandefjord-trener Martí Cifuentes var fornøyd med den femte uavgjortkampen på rad.

– Jeg er aldri fornøyd med uavgjort. Jeg er fornøyd med prestasjonen, men ikke resultatet. Vi blir stadig bedre, men tiden er i ferd med å renne ut. Jeg er fornøyd med hvordan vi fremstår nå, sammenlignet med da jeg tok over.