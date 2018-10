Barcelona og Messi ble for sterke for Tottenham: Lloris tilbake med tabbe

FOTBALL 2018-10-03T20:55:05Z

(Tottenham-Barcelona 2–4) Tottenham-kaptein Hugo Lloris og Barcelona-kaptein Lionel Messi hadde helt ulik innvirkning på sine lag i gjestenes seier på Wembley.

Publisert: 03.10.18 22:55 Oppdatert: 03.10.18 23:35

For første gang siden 28. august var Tottenham-kapteinen tilbake i målet. Lloris har slitt med muskelskade den siste tiden, i tillegg til å ha fått mye uheldig oppmerksomhet etter han fyllekjørte få dager før Manchester United-triumfen.

Kun 92 sekunder ut i hans 50. Champions League-kamp gikk det galt. En strålende Lionel Messi slo en strøken pasning til Jordi Alba. Lloris, som også tabbet seg ut i VM-finalen, kom ut altfor tidlig. Alba la ballen videre til Philippe Coutinho som enkelt scoret.

Alle resulater onsdag: Gruppe A:

Atlético Madrid – Brugge 3-1 (1-1)

Mål: 1-0 Antoine Griezmann (28), 1-1 Arnaut Groeneveld (39), 2-1 Griezmann (67), 3-1 Koke (90).

Borussia Dortmund – Monaco 3-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jacob Bruun Larsen (51), 2-0 Paco Alcácer (72), 3-0 Marco Reus (90). Gruppe B:

PSV Eindhoven – Inter 1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Pablo Rosario (27), 1-1 Radja Nainggolan (44), 1-2 Mauro Icardi (60).

Tottenham – Barcelona 2-4 (0-2)

Mål: 0-1 Philippe Coutinho (2), 0-2 Ivan Rakitic (28), 1-2 Harry Kane (52), 1-3 Lionel Messi (56), 2-3 Érik Lamela (66), 2-4 Messi (90). Gruppe C:

Paris Saint-Germain – Crvena Zvezda 6-1 (4-0)

Mål: 1-0 Neymar (20), 2-0 Neymar (22), 3-0 Édinson Cavani (37), 4-0 Ángel Di María (42), 5-0 Kylian Mbappé (70), 5-1 Marko Marin (74), 6-1 Neymar (81).

Napoli – Liverpool 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Lorenzo Insigne (90). Gruppe D:

Lokomotiv Moskva – Schalke 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Weston McKennie (88).

Porto – Galatasaray 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Moussa Marega (49).

– Det var Lloris’ valg å gå for ballen. Vi vil forsvare han hundre prosent, sier lagkamerat Kieran Trippier til BT Sport.

– Gjør du feil på dette nivået, blir det baklengsmål, erkjente Mauricio Pocchettino, Spurs-trener, til BT Sport.

2–0-målet til Ivan Rakitic var en fryd for øyet (se målet selv i videovinduet øverst i saken) . Fra 20 meter dundret han til på volley. Treffet var like hardt som presist, og gikk via stolpen og i mål.

I helgen gikk det ikke så bra for Messi:

Messi traff stolpen to ganger

Rett etter pause spilte stolpen på Tottenhams lag to ganger. Både Messis forsøk fra 16 meter i 47. og 51. minutt spratt i stolpen og ut.

I 52. minutt kontret Tottenham i stedet inn 1–2 på sin andre mulighet i kampen. Harry Kane rundlurte Nélson Semedo og satte ballen i det lengste hjørnet.

På Messis tredje mulighet like etterpå kom 3–1 etter et herlig angrep med 22 trekk som kunne minne om telepati. Messi slo ut til Alba før venstrebacken trillet inn i feltet. Luis Suárez og Coutinho lot ballen gå. Bak dem kom Messi og plasserte inn målet.

Mot PSV ble det hat-trick:

Nytt Spurs-håp før Messi-scoring

Tottenham reduserte igjen da Eric Lamela fikk muligheten til å skyte fra 20 meter. Skuddet gikk via Clément Lenglet. Dermed var Marc-Andre ter Stegen satt ut av spill og Tottenham fikk et nytt håp.

Men Tottenham kom ikke til flere sjanser utenom et Lucas Moura-skudd som ble blokkert.

Derimot straffet Barcelona vertene en siste gang på overtid. Jordi Alba sto for sin tredje assist da han slo ballen inn i feltet. Igjen hoppet Suárez over. Bak ventet Messi som sendte Lloris til venstre og ballen til høyre.

– Messi var utrolig. Når han er i den formen er han magisk å se på, sier Trippier om Messi.

Se Messi leke med hunden:

Tottenham på vei ut

Barcelona står med seks poeng, mens Tottenham har null.

Inter er også oppe i seks poeng etter at de slopoengløse PSV 2–1. Det gjør at Tottenham skal få det vrient med å gå videre fra puljespillet.

PSV tok ledelsen ved Pablo Rosario. Siden snudde Inter med en volley fra Radja Nainggolan og et knallsterkt mål fra Mauro Icardi.

Sjekk Neymars perler: