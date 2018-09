STORSCORER: Lisa-Marie Utland (midten) - her sammen med Guro Reiten (t.h.) på trening - sliter på klubblaget. På landslaget har hun funnet seg til rette. Foto: Jostein Magnussen

Hun er Norges farligste angrepsvåpen - på klubblaget er Utland reserve

VALLE (VG) Bare én spiller har scoret mer enn Lisa-Marie Utland (25) i kvalifiseringen. I ettermiddag håper landslagsspissen å skyte Norge til VM.

Publisert: 04.09.18

Med syv mål og én målgivende er det bare belgiske Janice Cayman som har flere mål og assist (9 + 2).

– Jeg tror FIFA har snytt meg for noen målgivende i den statistikken, sier Lisa-Marie Utland og ler.

I gruppefinalen mot Nederland på Intility Arena i ettermiddag håper nordlendingen å pynte på en ganske så imponerende statistikk for en spiss som har vært på banen i 444 av 630 minutter i VM-kvaliken. Tre av målene kom i «generalprøven» borte mot Slovakia.

25-åringen har lyktes på landslaget. Hverdagen er en annen i svenske Rosengård. Der har bare blitt tre kamper fra start og 10 som innbytter.

– Jeg er spillesugen fordi jeg får ikke spille så mye i klubben. Da er det ekstra godt å få tillit på landslaget. Det gjør noe med selvtilliten. Det har mye å si at treneren (Martin Sjögren) har troen på meg. Jeg trives på godt på landslaget og det er viktig for prestasjonene, sier Utland.

– Oppholdet i Sverige har ikke blitt som du så for deg?

– Nei, det har ikke det. Jeg visste at det var mange gode spillere der, men nå har de også lagt om formasjonen og spiller med bare én spiss. Dermed blir det ekstra vanskelig. På toppen av det har jeg slitt med en skade i lysken.

– Hvis du skal spille fast på landslaget er det vel begrenset hvor lenge du kan sitte på benken i Rosengård?

– Jeg vet det, og tankene melder seg. Samtidig har jeg en veldig bra treningshverdag med mange veldig gode spillere. Det er høyt nivå og jeg får utviklet meg som spiller. Spilletid er viktig, så vi får se hvordan det blir.

– Veldig merkelig

Akkurat nå er det den tyske landslagsveteranen Anja Mittag som holder Utland på benken.

– Hun er veldig god og er toppscorer, men likevel er det frustrerende, sier Lisa-Marie Utland. Hun har et drøyt år igjen av kontrakten med Malmö-laget.

Landslagssjef Martin Sjögren innrømmer at mangelen på spilletid kan bli et problem på landslaget for Lisa-Marie Utland.

– Hun har jo en god treningshverdag, men man vet jo aldri hvordan fysikken er i kamp. Mot Slovakia så vi at hun definitivt er klar for å spille 90 minutter og er i form. Da er det jo veldig merkelig at hun ikke får mer spilletid i Rosengård, sier svensken som kjenner dameallsvenskan fra sin tid som trener i Linköpings FC.