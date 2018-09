Norge til VM etter thrillerkamp: - En helt syk innsats i dag

VALLE (VG) (Norge – Nederland 2–1) Seks magiske minutter var det som skulle til. Norge er klar for sitt 8. VM på rad.

– Dette er en av de mest emosjonelle seirene jeg har vært med på. Vi har hatt mye motgang og jobbet så hardt, men vi viser hva vi er laget av og jeg er så stolt av å være med her. Det er helt enormt, sier Maren Mjelde til VG.

Det blir nemlig Frankrike-tur på fotballkvinnene neste sommer – og de skal ikke på ferie mellom 7. juni og 7. juli. Mye takket være målvakt Ingrid Hjelmseth, som hadde flere avgjørende redninger og ble satt under et stort press på slutten av kampen.

Fakta om fotball-VM kvinner 2019 Norge har for åttende gang av like mange mulige kvalifisert seg til VM-sluttspillet i fotball for kvinner. Slik avgjøres mesterskapet i Frankrike: * Tid: 7. juni til 7. juli 2019. * Åpningskampen (og flere andre kamper) spilles på Parc des Princes i Paris, semifinalene og finalen på Parc Olympique Lyonnais i Décines utenfor Lyon. * Øvrige spillesteder: Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nice, Reims, Rennes, Valenciennes. * 24 nasjoner (9 fra Europa, 5 fra Asia, 3 fra Nord- og Mellom-Amerika og Karibia (Concacaf), 3 fra Afrika, 2 fra Sør-Amerika, 1 fra Oseania, pluss vinneren av interkontinentalt omspill mellom Sør-Amerika og Concacaf). * Kvalifiserte lag, Europa: Frankrike (vertsland), England, Skottland, Norge, Sverige, Tyskland, Italia, Spania. * Asia: Australia, Kina, Japan, Sør-Korea, Thailand. * Sør-Amerika: Brasil, Chile. * Klar for interkontinentalt omspill: Argentina. * Øvrige lag ennå ikke klare. * Trekning av sluttspillet: 8. desember i Paris.

– Akkurat nå er det helt sykt. Vi har nærmest ventet på denne kampen siden forrige høst, da vi tapte borte i Nederland. Det var vanvittig deilig å dra denne seieren i land, sier hun til VG.

Drømmestart

Det ble en drømmestart i solskinnet på Intility Arena. Publikum hadde knapt rukket å satt seg før Ingrid Syrstad Engen sendte Norge i føringen.

En perfekt corner på bakre stolpe endte i beina på Maren Mjelde. Hun bommet på skuddet, men ballen traff Engen som satte den høyt i nota.

– Jeg skjønte det ikke først, men plutselig hadde vi en pangstart på kampen. Vi måtte score mål, så det var selvfølgelig viktig for del. Det betyr enormt mye for meg, som er ung, å spille VM, sier målscoreren til VG.

Da var det spilt fire minutter, og Nederland hadde sluppet inn sitt aller første mål i VM-kvaliken. Det skulle bli mer.

Bom stopp

Mindre enn to minutter senere var Isabell Herlovsen på vei gjennom etter å ha blitt satt opp av Lisa-Marie Utland. «Isa» – på hjemmebane i dag – kom seg foran stopperen og klinket til på halv volley med venstrefoten. 2–0 til Norge.

– Jeg klarer nesten ikke å prate, for jeg er så glad. Den gjengen her ... Det er helt syk innsats i dag, og at vi klarer å kvalifisere til VM, det er så rått, sier Herlovsen til NRK.

Det var hennes andre mål i denne VM-kvaliken, og det første på 265 minutter.

– Jeg hadde mange sjanser i forrige kamp, så det betyr mye for selvtilliten min at jeg scorer. Men uansett hvem som hadde scoret, hadde det vært deilig, sier hun.

Hardt presset

Men så var det mer eller mindre bom stopp for Norge. Nederland tok over, styrte kampen og viste hvorfor de tross alt er regjerende europamester.

Reduseringen kom etter 18 minutter. Vivianne Miedema ble spilt fri før hun på lekkert vis rundet keeper Ingrid Hjelmseth og satte ballen i åpent mål. Resten handlet om å forsvare seg for Norges del.

– De første minuttene gikk veldig fort, men så ble det laaange 80, sier Guro Reiten til VG.

Nederland fortsatte å presse Norge gjennom hele den andre omgangen, som virket å ha en effektiv spilletid på 180 minutter i stedet for de sedvanlige 45, men en Maria Thorisdottir i kalasform og en god Ingrid Hjelmseth ryddet opp og tok det som kom.

– I dag var vi et sterkt lag. Vi var veldig på fra starten. Vi har fått mye motgang og kritikk, men i dag klarer vi å stå imot, sier Thorisdottir til VG og avslører at hun skal feire med taco.

En voldsom sluttspurt til tross - Norge holdt unna, sikret en VM-plass og kunne gå gråtende rundt på Intility Arena etter seieren over de regjerende europamesterne.

– Vi er mye bedre nå enn i EM for et år siden. Vi er bedre spillemessig, taktisk og teknisk. Og det er herlig å få alt til å henge sammen som en enhet, sier landslagssjef Martin Sjögren til VG.

– Dette var enormt for norsk fotball. At jentene klarer å dra inn denne seieren, er veldig inspirerende for alle i norsk fotball. Dette er en gledens dag, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

