Rister på hodet av Branns kollaps: – Veldig skuffet og overrasket

Frem til juli var Brann klart best i Eliteserien og slapp knapt inn mål. Siden den første ydmykelsen mot Molde har de ikke vært i nærheten av gullform.

Brann-sesongen 2018 kan deles opp i to deler, med et klart skille som går den 1. juli: Frem til hjemmekampen mot Molde den sommerkvelden var et bunnsolid Brann i rute til å ta seriegull med suveren margin – men siden har de nærmest hatt formen til en middelhavsfarer.

– De ligner absolutt ikke noe gullag. Jeg er veldig skuffet og overrasket over hvordan de har fremstått de siste månedene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– De har vært veldig ujevne. Man trodde kanskje at de var tilbake på sitt beste da de slo Haugesund borte , en seier som armerte gullhåpet, men totalt sett har de falt sammen denne høsten. De har ikke lignet seg selv, sier Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer.

– Vi hadde en vanvittig god første halvdel av sesongen. Alt som blir sammenlignet med den, ser jo dårlig ut. Vi hadde en medgangsbølge som var enorm, men det er veldig vanskelig å holde en sånn flyt hele sesongen, erkjenner Branns sportssjef Rune Soltvedt.

Ekspert stempler disse uttalelsene fra Brann-sjefen som «nitriste»:

Har sluppet inn flest i Eliteserien siden juli

Etter de 14 første rundene lå bergenserne på tabelltopp med 10 seirer, fire uavgjort og ingen tap. De hadde tatt 34 poeng, syv flere enn andreplass Rosenborg på 27, og hadde kun sluppet inn fem mål.

På de neste 10 kampene har bildet endret seg dramatisk. Hvis man regner Eliteserie-tabellen fra og med 15. serierunde, da Brann ble ydmyket av Erling Braut Haalands fire scoringer i Bergen , ligger Lars Arne Nilsens menn på sjetteplass. De har tatt 14 poeng på disse kampene (4–2–4) og sluppet inn hele 18 mål. Rosenborg (25 poeng), Molde (20), Odd (17), Haugesund (16) og Vålerenga (14) har alle gjort det bedre eller like bra i samme periode.

Her er ydmykelsen som satte i gang Branns svake form i sommer:

– Jeg tror Molde-kampen satte en støkk i Brann og gjorde at Branns forsvarere og hele laget ble litt mer forsiktig, litt feigere, og at de ikke turte å stå like høyt og hardt som før. Bismar Acosta og Vito Wormgoor var ligaens soleklart beste stopperpar, men de har ikke vært i nærheten av toppnivå siden den gang, sier Jesper Mathisen, som har etterlyst en mer offensiv innstilling hos bergenserne:

– Jeg har savnet at noen i Brann skulle gå ut og si at «nå skal vi ta dette gullet». At ingen har vært litt tøffere i trynet, synes jeg er skuffende.

Poengsnittet på 2,43 i de 14 første kampene har blitt til 1,4 på de 10 neste. Antall baklengsmål i snitt per kamp har gått fra 0,36 til 1,8. Fra å ha holdt nullen i ni av 19 kamper før juli, har Brann kun holdt nullen to ganger på ti kamper de neste tre månedene.

Faktisk har tidligere bunnsolide Brann, fra og med den 1. juli, vært Eliteseriens verstinger når det kommer til innslupne mål (18) – på lik linje med Vålerenga, Stabæk og Strømsgodset. Halvparten av disse baklengsmålene har riktignok kommet i løpet av to firemålstap mot Molde (0–4 i Bergen og 1–5 i Molde ).

Her klikker Brann-spissen på trening:

Tror Nilsen-salg endret mye

For BT-kommentator Anders Pamer, som følger Brann på nært hold i hverdagen, er salget av Sivert Heltne Nilsen den store forklaringen på Brann-kollapsen – til tross for at trenersønnen fortsatt var på laget i 4–0-tapet mot Molde eller den påfølgende 2–2-kampen mot Bodø/Glimt .

– Jeg tror mye handler om at de solgte ham. Du ser selv hvordan det har gått etter at han dro til Danmark. Spesielt det defensive: De har ikke evnet å utvikle angrepsspillet sitt, men i vår var de ekstremt tette bak og vant veldige mange jevne kamper. Etter at han dro, har de sluppet inn uvanlig mange mål, sier Pamer om midtbaneankeret.

– Sivert hadde nok litt mer å si enn enkelte i Brann vil innrømme. Hans rolle på banen og i garderoben, måten han dirigerte de andre og kjente dem, tror jeg var vanskelig å erstatte, nikker Mathisen.

Sportssjef Soltvedt går med på at Heltne Nilsen var viktig, men mener det blir for enkelt å legge all skyld på salget.

– Han har vært veldig viktig for oss, en solid spiller, men vi hadde jo en nedadgående kurve på våren mens han var her også. Vi fikk inn mye kvalitet i overgangsvinduet , selv om det kanskje var litt andre typer. Jeg tror nok det er mer helhetlig enn som så.