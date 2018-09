Nesestyver for Chelsea: Gikk på sesongens første poengtap - bare Liverpool har full pott

(West Ham – Chelsea 0–0) Et standhaftig West Ham-lag sørget for at Chelsea avga poeng for første gang denne sesongen. Dermed er det bare Liverpool som har hatt en plettfri start i Premier League.

Publisert: 23.09.18 16:20 Oppdatert: 23.09.18 16:34

Det sørget Liverpool for med sin komfortable seier mot et Mohamed Elyounoussi-løst Southampton lørdag.

Liverpool og Chelsea har plukket trepoenger på trepoenger denne sesongen, men søndag ettermiddag sa det stopp for Chelsea.

I hovedstadsderbyet på London Stadium hadde begge lag nok av sjanser til å stikke av med alle poengene, men det endte målløst i den engelske hovedstaden.

Sjansebonanza

Nærmest var West Ham, som ved to anledninger burde ha funnet nettmaskene. Først ved Michail Antonio som misbrukte en gigantisk mulighet alene med Chelsea-målvakt Kepa Arrizabalaga, deretter ved den store helten fra Everton-kampen, Andrij Jarmolenko, som på utrolig vis headet utenfor fra kloss hold minutter før full tid.

Likevel er nok Manuel Pellegrini og West Ham fornøyde med ett poeng mot et Chelsea-lag som har blomstret siden Maurizio Sarri tok over etter Antonio Conte i sommer.

Det ene poenget smaker nok verre for Chelsea, som jaktet sin sjette strake seier mot The Hammers. Eden Hazard var i fyr og flamme mot Cardiff , men klarte ikke å gjenskape magien fra forrige runde mot London-rival West Ham. Han fikk heller ikke mye hjelp fra lagkameratene sine.

Det var ingen som klarte å varte opp med noe i nærheten av det John McGinn gjorde for Aston Villa lørdag (det skal godt gjøres):

Svær Morata-miss

Álvaro Morata hadde en alle tiders mulighet til å sikre seieren etter at han erstattet Olivier Giroud i andre omgang. Plutselig var han helt alene med The Hammers-målvakt Lukasz Fabianski, men polakken var modig i keeperspillet og reddet Moratas avslutning med ansiktet.

For nøyaktig ett år siden scoret Chelseas spanske spiss hat trick mot Stoke, men han hadde ikke samme målteft denne søndagen.

N’Golo Kanté, David Luiz, Willian og Ross Barkley hadde alle sine forsøk på å score, men da ingen av dem klarte det, endte det 0–0 på London Stadium.

Chelsea må dermed finne seg i å være to poeng bak Liverpool, og med sine 16 poeng faller de til tredjeplass på tabellen. De har like mange poeng som Manchester City, men er bak de på målforskjell, etter at de lyseblå høvlet over Cardiff lørdag ettermiddag.