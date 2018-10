ERSTATTEREN? Zinédine Zidane, som var rådgiver i Real Madrid mens José Mourinho var trener, kan bli Manchester Uniteds neste manager. Foto: LAURENT CIPRIANI / AP

Hevder Zidane er favoritt til United-jobben – skal ha ringt Mourinho

FOTBALL 2018-10-01T08:15:37Z

Zinédine Zidane (46) skal være best plassert for å ta over den stadig mer usikre Manchester United-jobben til José Mourinho (55).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 01.10.18 10:15

Uavgjort mot Wolverhampton, ligacup-exit mot Derby og 3–1-tap mot West Ham har igjen fått det til å brenne under føttene til manager Mourinho, som også tilsynelatende har havnet på kant med sin største stjerne Paul Pogba.

Nå skriver The Telegraph at de ansatte i Manchester United er overbevist om at portugiserens dager er talte, og at det er et spørsmål om når han får sparken snarere enn om han får det.

Dermed begynner spekulasjonene om hvem som skal overta hans plass i den prestisjefulle jobben, der hverken David Moyes, Louis van Gaal eller Mourinho har klart å oppfylle de enorme kravene etter Sir Alex Fergusons avgang i 2013.

Ifølge The Telegraph er den franske fotballegenden Zinédine Zidane storfavoritt til å ta over etter Mourinho. Avisen hevder at den tidligere Real Madrid-sjefen tror han kan bli oppringt og tilbudt jobben hvis Mourinho skulle få sparken.

Zidane skal ha begynt på engelskkurs for å forberede seg til en mulig United-jobb. Manchester United vurderer ham angivelig som en god erstatter for den konfronterende Mourinho, og tror hans mildere stil vil bli godt tatt imot av spillerne, ikke minst Paul Pogba og de andre fransktalente spillerne i garderoben.

The Sun hevder at Mourinho allerede har fått merke at han er truet av franskmannen, som han ikke skal ha kommet særlig godt overens med da de var i Real Madrid samtidig. Zidane skal nemlig ha ringt Mourinho for å forsikre ham om at han ikke planla noe bak ryggen hans, og at han kun hadde fått et spørsmål av agentene sine om hvorvidt han ville vært interessert i United-jobben.

Etter å ha ledet Real Madrid til tre strake Champions League-triumfer vurderes Zidane som en passende kandidat takket være sin åpenbare evne til å håndtere store stjerner.

Spillselskaper anser også franskmannen som storfavoritt til å bli Manchester Uniteds neste manager: Med 1,60 i odds er Zidane milevis foran de neste på listen, som er Antonio Conte og Tottenham-sjef Mauricio Pochettino, begge på rundt 11 i odds.

United-jobben er imidlertid ikke den eneste som knyttes til Zidane. Juventus-lederen Beppe Marotta sjokkerte italiensk fotball da han lørdag kunngjorde at han slutter i klubben, og Zidane skal være ønsket som ny sportsdirektør i klubben, i samarbeid med hovedtrener Maximiliano Allegri.

Zidane ble før sommerens VM vurdert som en høyaktuell erstatter for Frankrikes landslagstrener Didier Deschamps, men gullet i Russland betyr at Frankrike-sjefen er fredet i overskuelig fremtid.