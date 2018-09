Messi brøt barriere i målfest – Barcelona smadret lille Huesca

(Barcelona – Huesca 8–2) Barcelona scoret åtte. Lionel Messi to. Den lille magikeren ga i tillegg fra seg muligheten til å gjøre hat trick, og gjorde ellers nærmest som han ville ute på Camp Nou-gresset.

31-åringen scoret Barcelonas første for kvelden, og det var et typisk Messi-mål. Først en kroppsfinte som satte motstanderen ut av spill, et lite rykk til siden etterfulgt av en avslutning med innsiden av foten, som gikk via stolpen og i mål.

Dermed brøt han nok en barriere. Han hadde aldri før scoret mot lille Huesca, som er en av nykommerne i La Liga. Men med søndagens fulltreffer, kan han nå smykke seg med å ha scoret mot samtlige 19 lag som spiller i den spanske toppdivisjonen.

Det betyr at han har scoret mot 37 ulike La Liga-lag, og ingen har scoret mot flere motstandere enn det Barcelona-kapteinen – som også er klubbens mestvinnende gjennom tidene – har.

VAR fungerer utmerket ...

... Og det samme gjør Messi, som i tillegg til to mål, også noterte seg for en assist denne kvelden. Det var hans 150. målgivende pasning i La Liga, og lille, store Messi fortsetter å nå milepæler.

Han er førstemann til 150 assists i den spanske toppdivisjonen.

Han lekte seg med Huesca, dog ikke på langt nær like mye som han gjorde i dette klippet med hunden Hulk :

Huesca overrasket ved å scoret både én og to ganger, men det var ikke overraskende at Messi gjorde det samme. Og da Barcelona virkelig satte på turboen, var det ingen som helst tvil om hvor poengene skulle.

Scoringer av Messi (2), Luis Suárez (2), Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Jordi Alba og et selvmål av Jorge Pulido, sikret det som til slutt ble en riktig så komfortabel seier for Barcelona.

Messi hadde muligheten til å sikre seg hat trick på overtid da Barca fikk tildelt straffe, men han lot Suárez ta straffen, som ekspederte ballen i mål.

Ved Pulidos selvmål og ved Suárez’ scoring ble VAR tatt i bruk, og begge gangene bidro videodømmingen til at riktige avgjørelser ble tatt. Den regjerende seriemesteren opprettholder dermed sin perfekte start på sesongen, og står nå med tre strake seiere etter tre kamper.

De slapp inn sine første mål for sesongen mot Huesca, men etter å ha scoret åtte søndag kveld, kan de vise til suverene 12–2 i målforskjell.

Og Messi, han har scoret fire av dem, i kontrast til Cristiano Ronaldo, som fortsatt er målløs for Juventus :