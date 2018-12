STOR KVELD: Ada Hegerberg strålte fra podiet i Paris etter å ha mottatt «Ballon d’Or» for to uker siden. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Hegerbergs egne ord om «Ballon d’Or»-kåringen: – Gråt og lo om hverandre

FOTBALL 2018-12-17T13:42:30Z

I en kronikk forteller Ada Hegerberg (23) om opplevelsene før, under og etter seremonien der hun ble den første kvinnelige vinneren av «Ballon d’Or».

Publisert: 17.12.18 14:42 Oppdatert: 17.12.18 16:44

Det er to uker siden Hegerberg vant den prestisjetunge kåringen i Paris. På utdelingen ble hun hyllet sammen med den mannlige vinneren Luka Modric, og ikke minst Kylian Mbappé, som ble kåret til årets unge spiller.

– Egentlig startet historien to uker før seremonien, skriver Hegerberg på theplayerstribune.com .

Da fikk hun nemlig vite av en assistenttrener i Lyon at hun kom til å vinne «Ballon d’Or», en hemmelighet hun bare delte med sine aller nærmeste.

– Jeg gråt og lo om hverandre, beskriver Hegerberg.

Historien om Hegerberg er godt kjent her i Norge. Foreldrene og hennes to eldre søsken flyttet fra Sunndalsøra til Oslo for at Ada og storesøster Andrine skulle bli best mulig i fotball.

Storesøsteren ble god, og Ada ble veldig god. 23 år gammel er den norske spissen en notorisk målscorer for Europas beste kvinnelag.

– Jeg har aldri sett på meg selv som en kvinnelig fotballspiller. Ikke da jeg bodde i en liten bygd i Norge. Ikke da jeg slet i Tyskland. Ikke da jeg endelig kom meg til Lyon. Vi jobber like hardt som hvilken som helst fotballspiller, ferdig snakket. Vi går gjennom de samme erfaringene og nedturene. Vi må ofre de samme tingene. Vi forlater familiene våre for å jakte på drømmene våre vi også, skriver Hegerberg.

Hun forteller også om sitt vennskap med Roberto Carlos, og samtalene med Mbappé på den store kvelden der hun til slutt endte i Paris’ gater sammen med familien, før de endte på en iransk restaurant i den franske hovedstaden.

– Jeg beklager å måtte si det – jeg kan ikke twerke. Men hvis du treffer meg den rette kvelden, jeg føler meg bra og du skrur på den rette iranske popsangen, så kan jeg synge for full hals. Jeg kan spille litt fotball også, avslutter Hegerberg.