Arsenals absurde pauseforbannelse brutt etter tysk magi

FOTBALL 2018-12-22T14:22:54Z

(Arsenal − Burnley 3-1) 18 runder tok det før Arsenal gikk til pause med ledelse i Premier League-sesongen 2018/19.

Publisert: 22.12.18 15:22 Oppdatert: 22.12.18 15:52

Det kan London-laget takke Mesut Özil for.

Tyskeren, som den britiske tabloidpressen skal ha det til at er på vei bort fra Arsenal, åpnet opp et kompakt Burnley-forsvar i det 14. minutt.

Med en pasning hentet fra øverste hylle fant han Sead Kolasinac, som selv la ballen igjen til Pierre-Emerick Aubameyang.

Og akkurat som i hans forrige kamp mot Burnley, da Aubameyang åpnet scoringsballet i det 14. minutt, gjorde angriperen fra Gabon 1-0. I nøyaktig samme spilleminutt, altså.

Det resultatet sto seg til pause, og med det fikk Arsenal bukt med en smått absurd forbannelse.

Dette var første gang i denne sesongens Premier League at laget gikk til hvile med ledelse.

Etter 15 minutter i garderoben fortsatte Arsenal å dominere på eget gress.

Denne gang gikk det under tre minutter før det ble nettkjenning, og igjen var det Aubameyang som fikk æren av å avslutte angrepet, denne gang etter en kontring.

Det var Aubameyangs 12. ligamål for sesongen, og med det er han ligaens nummer én på toppscorerlisten.

Arsenal så ut til å ha forholdsvis kontroll på det hele, men rett etter timen spilt klarte ikke hjemmelaget å få ballen ut fra eget felt. Lucas Torreiras klarering ble blokkert av Kevin Long sin fot - og ballen la seg perfekt til rette for Ashley Barnes.

Han hamret inn reduseringen, og dermed levde kampen igjen.

Burnley var i det hele tatt svært godt med, og på en god dag kunne bortelaget fort ha fått med seg ett poeng fra London.

Men på tampen kom den berømte spikeren i kista. Özil trakk seg inn i feltet, forbi to forsvarer og la an til skudd. Ballen gikk så vidt innom en forsvarer og la seg istedenfor perfekt til rette for innbytter Alex Iwobi, som riktignok var litt offsideplassert.

Han sørget for at det endte 3-1.

Arsenal har med det 37 poeng, like mange som Chelsea (én kamp mindre spilt) på 4. plass. Burnley blir stående på 12 poeng. Tredje færrest i ligaen - og laget kan bli forbigått av Huddersfield om sistnevnte slår Southampton.