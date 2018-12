FIKK GJENNOMGÅ: Raheem Sterling. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Chelsea og politiet etterforsker rasisme mot Sterling

Både Chelsea og politiet i London vil undersøke en episode på Stamford Bridge hvor Raheem Sterling (24) angivelig ble utsatt for grov rasistisk hets. Selv tar Manchester City-stjernen et kraftig oppgjør med rasisme.

– I forbindelse med det som skjedde i Chelsea-kampen, som dere ser fra min reaksjon, så måtte jeg bare le. Jeg forventer ikke mer, skriver Sterling på sin Instagram-konto.

Etter en duell mellom Sterling og Chelseas David Luiz, foran Matthew Harding Stand på Stamford Bridge, gikk førstnevnte ut for å hente ballen. Det var da episoden skal ha inntruffet, og Sterling skal ha fått rasistiske tilrop fra en eller flere tilskuere i kampen som endte med 2–0-seier til Chelsea:

Reaksjonene strømmer inn

Episoden har ført til at både politiet i London, og ledelsen i Chelsea, vil etterforske episoden. Metropolitan Police har sagt at de ikke har anholdt noen ennå, men sier i en pressemelding at de er fullt klar over klippene av episoden som har sirkulert på nett.

Chelsea har på sin side gått ut og sagt at «vi skal etterforske hendelsen og dersom nødvendig, straffe de/den skyldige på hardest mulig vis».

Reaksjonene har strømmet på i etterkant av episoden, og flere engelske fotballprofiler har ytret seg på sosiale medier.

– Skal vi la denne type rasistiske oppførsel fortsette? Alt dette for å sparke en ball!, skriver tidligere Manchester United-spiller og nåværende fotballekspert Rio Ferdinand på Instagram.

– De vonde, gamle dagene er tilbake. Chelsea, dere har blitt skjemt av denne rasistiske supporteren. Det er ingen tvil om hva han sier, skriver Arsenal-legenden Ian Wright på Twitter.

Den engelske spisshelten Gary Lineker omtaler episoden med bare et ord: «Motbydelig».

Selv har Raheem Sterling gått til angrep på britiske tabloider for det han omtaler som «å bidra til rasisme»:

Den anerkjente The Times-journalisten Henry Winter havnet i en debatt med Piers Morgan om dette temaet på Twitter :

– Dette er et stort øyeblikk for media og for fotball. Det er en tankevekker. Folk må høre Raheem Sterling om den negative vinklingen av unge, fargede spillere i deler av media og de påfølgende konsekvensene, skriver Winter.

Til det spør Piers Morgan rett ut: Henry, mener du virkelig at aviser har behandlet Sterling urettferdig på grunn av hudfargen hans?

Til det svarer Winter med et kontant «Yes.»

Sterling har vært brennhet denne sesongen og står med ni scoringer og åtte assists på 19 kamper (alle turneringer).