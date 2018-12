Citys første tap for sesongen sendte Liverpool på tabelltopp

(Chelsea - Manchester City 2–0) Liverpool jekker ned Manchester City fra tabelltoppen, etter at Chelsea ble første lag til å slå Pep Guardiolas menn.

Publisert: 08.12.18 20:21 Oppdatert: 08.12.18 20:56

– Dette er strålende, det gir spenning, og nå er det Liverpool på topp, slo Erik Thorstvedt fast i TV2-studioet.

Tidligere på dagen vant nemlig Liverpool 4–0 over Bournemouth, etter et Mohamed Salah-hat trick, og inntok det mange trodde kun skulle bli en midlertidig serieledelse.

For Manchester City dominerte fullstendig fra start på Stamford Bridge, og Chelsea hadde ikke en gang hatt et avslutningsforsøk de første drøye 40 minuttene. Så smalt det.

Eden Hazard dro på seg folk, la inn i feltet, der kom N’Golo Kanté stormende, og banket ballen i nettaket fra 10 meter.

– Det er sjelden man ser en kamp så dominert av et lag i 44 minutter, men så snur kampen totalt. Pep Guardiola hadde ikke noe svar, selv om de har uflaks som ligger under, oppsummerer Erik Thorstvedt i TV2s studio.

Scoringen ga Chelsea selvtillit, og etter hvilen truet de mye mer. Et kvarter før slutt ble ledelsen doblet av David Luiz, igjen sto Hazard for serveringen.

– Han har vært en av gigantene for Chelsea i dag, sa Brede Hangeland fra kommentatorplass for TV2 om midtstopperen, som fikk mye kritikk etter Chelseas tap for Tottenham for noen uker siden.

Ingen spisser

Både Sarri og Guardiola begge før kampstart med lagoppstillinger uten en naturlig spiss. Eden Hazard startet foran for Chelsea, mens Raheem Sterling og Riyad Mahrez vekslet på spissplassen i Sergio Agüeros skadefravær.

Jesus ble kastet på i 2. omgang, men uten resultat, i en omgang David Silva måtte gå av med skade.

Tapet betyr at Liverpool nå er poenget foran med 42 poeng. Dette var forøvrig Guardiolas tredje tap mot Chelsea i ligaen, ingen andre lag har han tapt mot flere ganger i Premier League .

– Det er ingen krise for Manchester City, det er heller ingen dårlig gjennomført kamp av de, skyter Petter Myhre inn etter de regjerende mesternes første tap denne sesongen, etter 16 kamper.