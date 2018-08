GJENSYN: Cristiano Ronaldo møter gamleklubben Manchester United i Champions Leagues gruppespill. Foto: ISABELLA BONOTTO / AFP

Ronaldo møter Manchester United i Champions League

Det blir et gjensyn med Manchester United i Champions League for Cristiano Ronaldo (33) i sin nye klubb, Juventus.

Publisert: 30.08.18 18:46 Oppdatert: 30.08.18 19:33

Gruppene i årets Champions League blir trukket i Monaco torsdag kveld. Der ble det klart at Cristiano Ronaldo for andre gang i sin karriere vil møte Manchester United etter at han forlot klubben i 2009, etter seks år i klubben. Ronaldo var med å slå Manchester United ut av Champions League i 2013 med Real Madrid.

De to øvrige lagene i gruppen er Valencia og Young Boys.

– Gruppe H er kanskje dødens gruppe. Juventus, Manchester United og Valencia er nok cirka på samme nivå, mens Young Boys blir nok et slaktoffer, sa Morten Langli på Viasats sending.

– Det blir vanskeligere enn hva jeg hadde håpet. Det er kjempestort og få Ronaldo tilbake til Old Trafford, sa tidligere United-keeper Peter Schmeichel i intervju med Viasat.

Liverpool får også tøff motstand. De møter PSG og Napoli, samt Røde Stjerne Beograd.

– Her har vi tre favoritter som har startet bra. PSG, Liverpool og Napoli er alle lag som scorer mye, her kan det bli noen festkamper, slo Langli fast.

I gruppe B møtes Tottenham og Barcelona, de får selskap av PSV og Inter.

– Det er en vanskelig gruppe å spå. Barcelona er nok en favoritt, med Tottenham som nummer to. Jeg synes dette er gruppa med høyest nivå, med flere morsomme historier. Pochettino som tidligere Espanyol-sjef mot Barcelona, Mauro Icardi, Inter-kaptein med en fortid fra Barcelonas ungdomsakademi, forklarte Petter Veland på direkten på Viasat.

Etter trekningen ble Real Madrids, Luka Modric, kåret til UEFA Player of the year.

Gruppene:

Gruppe A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge.

Gruppe B: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter.

Gruppe C: PSG, Napoli, Liverpool, Røde Stjerne Beograd.

Gruppe D: Lokomotiv Moskva, Porto, Schalke, Galatasaray.

Gruppe E: Bayern München, Benfica, Ajax, AEK Athen.

Gruppe F: Manchester City, Shakhtar, Lyon, Hoffenheim.

Gruppe G: Real Madrid, Roma, CSKA Moskva, Viktoria Plzen.

Gruppe H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys.

Finalen spilles på Atletico Madrids hjemmebane, Wanda Metropolitano 1. juni.