Kippe fikk VIF-tyn etter denne TV-tilten: - Ikke stolt av det øyeblikket

LILLESTRØM/VALLE (VG) – Det er vel det sureste tapet jeg har hatt mot Vålerenga noen gang, sier Frode Kippe om forrige derby mellom Lillestrøm og Vålerenga.

Og det sier ikke rent lite. Lillestrøm-veteranen har spilt 31 kamper mot Oslo-klubben og 10 av dem har endt med tap.

Da klubbene møttes i mai avgjorde Bård Finne fem minutter på overtid.

– Den sitter litt i bakhodet fortsatt faktisk, så det er absolutt en mulighet for revansje nå, sier 40-åringen, som ikke vet om søndagens oppgjør mot Vålerenga blir hans siste.

Klikket i garderoben

I mai kunne man fortsatt følge Lillestrøm tett i VGs serie «På Innsiden» , og klippet av Frode Kippe i garderoben etter tapet for VIF viste hvor mange følelser som er i spill i Eliteseriens heteste derby (se klippet av Frode Kippe øverst i saken).

– Jeg er ikke så veldig stolt av det øyeblikket der, det var ikke sånn det skulle komme ut. Jeg har prøvd å ikke se det så ofte. De kampene er aldri gøy å tape, og på den måten i tillegg er helt forferdelig, sier LSK-kapteinen.

Han forstår at Vålerenga-fansen og Vålerenga så muligheten til å tulle med klippet:

– Det kunne du godt le av, for det var ikke veldig bra fra min side så jeg prøver å ta det med et smil. Jeg prøver å legge det bak meg, selv om det tar litt tid, men det er klart en seier nå til helga ville virkelig gjort at jeg kunne kommet meg videre.

– Et øyeblikk som viser hvor mye det betyr

Freddy Dos Santos har kanskje ikke like mange derby som Kippe, men er definitivt en av dem som vet hva oppgjøret dreier seg om. Det synes han klippet av Kippe viser.

– Det var et øyeblikk hvor man så hvor mye dette betyr i praksis. «På innsiden» endte jo på den dassen omtrent, så det var litt festlig for vår del. Men ingen nag over Frode Kippe, han personifiserer jo det vi tenker om Lillestrøm egentlig, sier han i sola på Valle og ler.

Og der Frode Kippe rangerer tapet i mai som ett av de sureste, havner opplevelsen i motsatt enda av skalaen for Dos Santos.

– Det ligger høyt oppe. Sammen med de aller største øyeblikkene egentlig, sier han.

Men han kan skjønne hvorfor Kippe ikke er enig.

– De hadde mobilisert. De hadde masse supportere som hadde kommet, det skjedde i det 95. minutt, de kunne ha vunnet. Alle disse marginene som spilte inn på slutten der som må ha føltes veldig bittert. Også er det jo sånn det er da, at når Matthew valgte å skyte selv istedenfor å spille kompisen på blank så ... Åh, jeg bare smiler inni meg altså, jeg gjør det, sier han, og klarer ikke helt og la være å smile utenpå også.

Sjekk situasjonen Dos Santos snakker om her:

– En skikkelig rysare av en kamp

Søndag 20.00 er det blanke ark, og Kippe håper publikum møter opp til fotballfest.

– Det er flomlyskamp, det er det beste jeg vet. Dugg i gresset, litt kjøligere på kvelden og det blir forhåpentligvis en skikkelig rysare av en kamp hvor vi setter lista litt høyt, og en dommer som tillater litt mer enn ellers kanskje, så vi kan få noen tøffe dueller og litt krig utpå her. Det skal det være i disse kampene. Og selvfølgelig ikke noen dumme røde kort.

– Det med kort er mest til deg selv, eller?

– Ja, jeg skal passe meg. Jeg skal det, sier han og ler.

