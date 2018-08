TOK UT TROPPEN: Lars Lagerbäck. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Beviset på at Lagerbäck står ved det han sier

ULLEVAAL STADION (VG) Den gode nyheten fra tirsdagens pressekonferanse med landslagssjef Lars Lagerbäck, er at det ikke er noen nyheter i spillerstallen før møtene med Kypros og Bulgaria i Nations League.

Lars Lagerbäck fylte 70 år i sommer. De siste 20 årene har han vært landslagssjef i fotball. Han har selvsagt utviklet seg, men samtidig har hans styrke alltid vært at han holder fast ved det han tror mest på.

Uansett.

Så også etter halvannet år som leder for det norske fotball-landslaget. Sånn jeg ser det, så har Lars Lagerbäck oppfylt alt han sa han skulle gjøre da han ble utfordret på målene sine i de første pressemøtene i 2017.

«Stumme»

* Han ville starte med å gi «alle» en sjanse. Nå var han litt heldig, på et vis, siden Norges siste mulighet til VM falt i Lagerbäcks første landskamp, i Nord-Irland. Han slapp å tenke resultater med en gang, noe han selv mente var «svært uvant». Men de fleste som hadde vært inne under forgjengeren Per-Mathias Høgmo fikk sjansen.

* Lagerbäck sa tidlig at han lette etter en «stumme», det er altså svensk for «stamme», en grunntropp på 16–18 spillere som han ønsket med hver gang i sine landslagstropper.

* Han sa tidlig fra hvordan hans lag spiller fotball, hva han tror er mest effektivt for en nasjon som Norge, siden han har erfaring fra lignende jobber i land vi kan sammenligne oss med, som Sverige og Island.

* Det fjerde punktet var «vinne fotballkamper».

Etter halvannet år med Lagerbäck kan vi se at han har gjort, og gjennomført alt dette. Ingen kan klage på at de ikke har fått sjansen, han har funnet sin stamme, alle i troppen vet hvordan et Lagerbäck-lag spiller fotball. Og han har begynt å vinne fotballkamper, fire på rad faktisk, før vi går inn i kamper som betyr noe - Nations League, mot Kypros torsdag 6. september, på Ullevaal stadion.

Den, etter min mening, viktigste egenskapen til en leder er at du sier en ting, så gjør du det du har sagt du skal gjøre, og i ettertid ser alle at alle har gjort det som er sagt at de skal gjøre.

Så enkelt, og komplisert, kan det sies. Men fotballspillere er enkle. Hvis de ser resultater av det forarbeidet som er gjort, at lederen har hatt rett i teorien, og resultatene kommer, så følger de lederen.

Ikke fastlåst

Ingen i den norske landslagstroppen er - om de en gang var det - usikre på hva de skal gjøre under Lars Lagerbäcks ledelse. De har sett at teori og praksis stemmer over ens. Drillo gjorde mye av det samme. Det var derfor, etter å ha overbevist spillerne sine om hvor middels motstanderen var, at han måtte rope dem inn igjen etter spillermøtet, med beskjeden: «Ikke undervurder, England a’ gutta ...»

Det er en annen fordel med ta ut den samme troppen hver gang også: Mange av landslagssamlingene er korte, det er liten tid til å drille. Da er det selvsagt en stor fordel at lederne på landslaget slipper å bruke tid på å få nye spillere implisert i troppen, hva Lagerbäck tenker og hvordan de spiller fotball.

Troppen er selvsagt ikke låst. Det skal den ikke være, men det er ikke tvil om at Lars Lagerbäck har funnet grunntroppen sin til kampene i september, oktober og november - nå.

Så kommer alt det som du ikke styrer, spilletid på klubblag, skader (ingen akkurat nå, men det spilles noen klubbkamper før Norge møter Kypros 6. september ...) - og formsvikt.

Men som Lagerbäck sier (og som han også holder fast ved): - Prestasjonene på landslaget er viktigst.

Og den troppen som var samlet i sommer, som vant to fotballkamper mot ganske god motstand, og som viste at «Lagerbäck-formelen» er innarbeidet - den fortjener en sjanse til.

Derfor ingen overraskelser i troppen.

Heldigvis.

Nå gjenstår det bare å vinne - også når det gjelder.

Alvoret starter om ni dager.

