TIL UTLANDET: John Kitolano, her i duell med Vålerengas Simen Juklerød, blir Premier League-spiller. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Odd-kometen Kitolano klar for Wolverhampton

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 09.08.18 12:37 Oppdatert: 09.08.18 13:33

FOTBALL 2018-08-09T10:37:51Z

Det norske backtalentet John Kitolano (18) har signert for Wolverhampton.

VG meldte torsdag formiddag at den unge Odd -spilleren hadde gjennomført den medisinske sjekken og signert sin personlige avtale med den nyopprykkede Premier League -klubben.

Nå bekrefter Odd at de har kommet til enighet om overgangsbetingelsene med Wolverhampton. Det betyr at Kitolano offisielt er klar for den hardtsatsende klubben.

Her poserer han iført Wolves-drakt med agent Atta Aneke:

Kitolano er den andre norske G19-landslagsspilleren som signerer for en Premier League-klubb på to dager, etter at Leo Skiri Østigård ble Brighton-klar onsdag kveld.

Odd skriver på sine hjemmesider at overgangsbetingelsene er konfidensielle, men ifølge lokalavisen Varden er det snakk om mellom 4 og 4,5 millioner kroner.

Ting har gått lynraskt Kitolano, som tirsdag fikk beskjed om at han kunne sette seg på flyet til England for å ferdigstille overgangen.

Kitolano har kun spilt ti Eliteserie-kamper for Odd siden debuten i fjor, men viste seg frem under sommerens U19-EM i Finland der han var fast inventar på Norges venstreback.

Wolverhampton rykket opp til Premier League foran denne sesongen og har rustet seg kraftig opp med profilerte signeringer som Portugal-keeper Rui Patricio, Monaco-playmaker João Moutinho og det spanske stortalentet Adama Traoré.

Det er foreløpig uvisst hva slags rolle Kitolano umiddelbart vil få i den engelske storklubben.