Kroos refser Özil etter landslags-exit: – Nonsens

FOTBALL 2018-08-19T08:25:48Z

Tyskland-stjernen Toni Kroos (28) mener Mesut Özils (29) begrunnelse for at han legger opp på landslaget - blant annet rasisme - ikke stemmer med virkeligheten.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 19.08.18 10:25

For tre uker siden kunngjorde Özil at han gir seg på det tyske landslaget. I en lang melding på sosiale medier forklarte Arsenal-spilleren avgjørelsen med at han følte seg uønsket av det tyske fotballforbundet. Rasisme ble også nevnt som årsak.

«Jeg er tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper», skrev Özil, som også så seg lei av en sommer i medienes søkelys på grunn av et bilde med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Tipster gir deg helgens beste oddstips!

Nå reagerer Tysklands midtbanesjef Toni Kroos på måten lagkameraten ga seg på.

– Mesut er en merittert landslagsspiller. Som spiller fortjente han en bedre avskjed. Men måten han ga seg på, var ikke riktig, sier Kroos i et intervju med Bild, gjengitt av blant andre The Guardian .

Mener rasisme ikke finnes i forbundet

– Delene av uttalelsene hans som er korrekte, blir dessverre overskygget av en betydelig større andel nonsens. Jeg tror han vet veldig godt at det ikke finnes rasisme innenfor landslaget og det tyske fotballforbundet, sier Kroos.

Selv har Kroos, som er født to år etter Özil, ingen intensjoner om å forlate det tyske landslaget.

– Jeg fortsetter frem mot 2020-EM og har satt meg et mål om å lykkes i mye større grad der enn i nær fortid, sier Kroos, som sikter til Tysklands VM-fiasko med gruppe-exit i Russland denne sommeren.

VGs tips: Storseier

Søndag kveld spiller Kroos og Real Madrid sin første seriekamp under Julen Lopetegui, som fikk en rusten start på karrieren i klubben da han ledet laget til tap i debuten mot Atlético Madrid i onsdagens supercup-oppgjør i Tallinn.

Nå møter de et annet Madrid-lag, et langt svakere sådan i Getafe, som Real Madrid har slått ni strake ganger på hjemmebane, med 3–1, 4–1, 7–3, 4–1 og 4–0 som de fem siste resultatene. Vi tror på et revansjelystent hjemmelag etter midtukens nedtur.

Derfor anbefaler vi et spill på Real Madrid-seier med 0–2 i handikap til 2,25 i odds. Kampen vises på streamingtjenesten Strive. Spillestopp er klokken 22.10.