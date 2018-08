GULEGOD: Trond Olsen jubler etter scoring for Glimt. Mål mot Tromsø betydde ekstra mye. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Trond Olsen om hatet i nord: – Har sagt mye dumt

FOTBALL 2018-08-24T15:46:07Z

Han er elsket i Bodø – og hatet i Tromsø. Trond Olsen (34) ble selve symbolet på rivaliseringen mellom eliteserieklubbene i nord. Og den tidligere Glimt-spilleren innrømmer at det har gått litt over styr.

Publisert: 24.08.18 17:46

– Jeg har sagt mye rart, og mye dumt, sier Trond Olsen.

Han så ekstra prestisje i å banke Tromsø. Et par minneverdige scoringer og langt flere sleivete uttalelser krydret nabofeiden. Men når TIL og Glimt møtes til «slaget om Nord-Norge» i et eurosportsendt derbylørdag på Alfheim stadion lørdag kveld klokken 18.00, er ikke Olsen med. Han har skiftet til Sogndal og OBOS-ligaen (overgang 15. august) etter et sårt farvel med Glimt etter 293 kamper.

Tromsøs tapsrekke TIL har tapt fire kamper på rad i Eliteserien. Laget til trener Simo Valakari er under press. Gutan har i tur og orden tapt for Rosenborg, Haugesund, Sandefjord og Vålerenga.

– Det er blitt slik fordi det er de nordnorske lagene som kjemper om å være størst. Det er ikke noe vondt blod mellom klubbene, men når det er kamp, så er det viktig å fyre opp stemningen, sier Olsen.

Han påpeker at oppgjørene mellom TIL og Glimt er noe som betyr mye for mange i nord. Da følte lyngsværingen seg forpliktet til gi full trøkk i 90 minutter.

– Det er blitt slengt mye den ene og andre veien i kamper. Men det er greit så lenge man er venner etterpå, sier Olsen.

Han medgir at han ikke var tung å be når det skulle «helles bensin på bålet». Og Tromsø-profilen Bjørn «Bummen» Johansen – nå assistenten til Per-Mathias Høgmo i Fredrikstad – minnes Olsen som «den som var størst i kjeften».

– Trond Olsen var den som stakk seg ut, og ble dermed et yndet hatobjekt for Tromsø-fansen. Men jeg må innrømme at det hadde vært kjedelig uten ham, sier Bjørn Johansen.

Et par minneverdige kamper går i aldri i glemmeboken i vår nordligste landsdel. Hvem husker ikke tidligere TIL-trener Harald Aabrekks teatralske «besvimelse» på sidelinjen på Aspmyra 16. mai 1995. Og cupfinalen på Ullevaal året etter da Tromsø vant 2–1 på overtid. I hvert fall ikke den gamle storscoreren Ole Martin Årst.

– Jeg har opplevd Glimt-spillere som endret personlighet når de tok den gule drakten på seg. Runar Berg var en av dem. Snill som et lam utenfor banen, men en tyrann i kamp, sier Årst.

På spørsmål fra VG hva som blir servert av saftige nordnorske uttrykk i kampene mellom TIL og Glimt svarer han: «Spør heller hva som ikke blir sagt».

– Jeg mener det skal være sånn , men innenfor en viss grense. De tøffe nabooppgjørene er dessverre en utdøende trend i norsk fotball, sier Ole Martin Årst.