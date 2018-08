HOPPET AV SKOLEN: Maria Thorisdottir var lei av å kjempe mot skolevesenet og sluttet på sykepleierstudiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Thorisdottir fikk også trøbbel – kuttet sykepleierstudiene etter halvannet år

FOTBALL 2018-08-24T13:25:08Z

Landslagsspiller Kristine Leine (22) er ikke den første som får problemer med å kombinere skole med fotball. Chelsea-proff Maria Thorisdottir (25) så seg til slutt nødt til å hoppe av nesten to år ut i sykepleierstudiet.

Publisert: 24.08.18 15:25

– Den direkte årsaken var rett og slett at jeg ikke orket å kjempe i mot et system som gjorde ting så mye vanskeligere en det egentlig hadde trengt å være. Da gikk luften ut av meg, og jeg valgte å droppe ut. Det var rett og slett ikke verdt det, sier Maria Thorisdottir om den tøffe avgjørelsen hun tok for noen år siden.

Hun hadde fullført halvannet år på sykepleierstudiet og var nesten ferdig med sitt andre år. Så sto hun på bar bakke, uten å ha noe å falle tilbake på.

– Rett i vasken

– Jeg brukte all min energi på å få ting til å gå opp. Jeg kjempet og kjempet for å få til en ordning når det kom til praksis. Det som fikk begeret til å renne over var da jeg hadde fullført fem uker av psykiatripraksisen og hadde tre uker igjen. Da hadde jeg skadet meg på fotballbanen og måtte ut i to uker på grunn av en operasjon. Dette godtok ikke skolen. Jeg måtte da ta praksisperioden på ny neste år og de fem ukene jeg allerede hadde fullført gikk rett i vasken, forteller landslagsstopperen.

Landslagskollega Kristin Leine ble tvunget til å melde forfall til Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Slovakia og Nederland fordi hun ikke får fri fra VID Diakonhjemmet Høyskole. Fredag åpnet skolen for å få til en løsning for Leine.

– Skolene må ikke være så firkantet. Jeg mener dette kunne vært løst på en enkel måte. Jeg skjønner ikke helt at hvis du er bortreist en uke så skal det ødelegge for hele den åtte uker lange praksisperioden. Det er krav om at de åtte ukene må være sammenhengende, men du blir ingen dårligere sykepleier om du tar den uken igjen når du kommer tilbake. Jeg ser ikke problemet, sier Maria Thorisdottir.

Prøver seg - igjen

Selv om hun nå er proff i engelske Chelsea tar hun en bachelor i idrett ved universitetet i Stavanger.

– Jeg sliter selvsagt med å få det til å gå opp siden jeg bor i England, men skolen har heldigvis lagt mer tilrette enn hva sykepleien gjorde. Og her mener jeg skolene har mer å gå på når det kommer til å hjelpe oss idrettsutøvere. Yngre fotballspillere blir oppfordret til å kombinere studier med fotball. Da må en også legge tilrette slik at man kan få en så lang fotballkarriere som mulig og samtidig ha noe å falle tilbake på når de legger opp, sier Maria Thorisdottir.

PS! Norge møter Slovakia borte 31. august og Nederland 4. september i de to siste kampene i VM-kvalifiseringen.