GULLGUTT: Isabell Herlovsen og kjæresten Christine Porsmyr Olsen med lille Henrik. Foto: Privat

Herlovsen og kjæresten mistet tvillinger - denne uken ble de foreldre til velskapt gutt

Publisert: 05.08.18 05:19

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Vålerenga 2–0) Isabell Herlovsen (30) gråt da hun ble byttet av banen mot Lillestrøm lørdag. Av glede. Selv om det gikk mot tap for Vålerenga.

– Jeg er ganske sliten nå. Det har blitt lite søvn de siste dagene. Det var gledestårer, smiler hun til VG.

Vi står på kunstgresset i LSK-hallen og prater. Om barnet som kom denne uken.

– Tirsdag fikk vi en velskapt gutt. Han skal hete Henrik. Vi likte begge Henrik. Henrik Porsmyr Herlovsen, smiler hun.

Vi skrur klokken nesten ett år tilbake i tid. Herlovsen forteller åpent om at hun og kjæresten har mistet sine ufødte tvillinger. Termin var 23. oktober 2017. Men da de kom til ultralyd på våren, var det ikke noe liv.

– Det har vært noen forferdelige måneder. Det var veldig tungt å dra tilbake til Kina etter det som skjedde, skrev Herlovsen i en sms til VG i august i fjor.

Hun spilte den gang i Jiangsu FC - etter tidenes dyreste overgang for en norsk kvinnelig fotballspiller . Før jul ble det klart at Herlovsen var en del av Vålerengas nye storsatsing på kvinnefotball.

– Det blir deilig å komme hjem til dem, det er fint å se fram til noe når du kommer hjem, sier Herlovsen på vei ut av LSK-hallen.

– Det kom noen tårer under kampen i dag. Det er emosjonelt.

– Blir det dobbel glede når en har opplevd det som dere har opplevd?

– Ja, det blir jo det. Vi har sett fram mot å bli foreldre lenge. Det å få en velskapt, fin gutt tirsdag var veldig stas. Det blir mange fine dager fremover nå.

– Hvor skjedde fødselen?

– På Kalnes i Fredrikstad.

– Men Kalnes ligger jo i Sarpsborg.

– Ja, men jeg liker ikke å si Sarpsborg.

Isabell Herlovsen var midtpunktet både blant med- og motspillere lørdag - til tross for at Vålerenga tapte 2–0. I vårkampen ble 0–5 på hjemmebane.

– Vi tok et steg i riktig retning. 0–2 er bedre enn 0–5. Vi klarte å stå imot i hele 1. omgang, sier Herlovsen etter at det sto 0–0 ved pause.

– Så får de to mål i 2. omgang. LSK er gode. Det har de vært i mange år. Vi får bare håpe at vi kan utfordre dem etter hvert.

Lillestrøm har allerede ødelagt all spenning i toppserien. De ligger 12 poeng foran toer Klepp.

– Vi tenker Champions League, sier LSK-trener Hege Riise - men innrømmer at de er avhengig av en trekning som betyr at de slipper de aller beste lagene i Europa.

– Lillestrøm virker bra trent. De er gode. Hvis vi tenker norsk, hadde det vært gøy om de gjorde det bra i Champions League, sier Isabell Herlovsen.

Så kommer enda flere Lillestrøm-spillere og gir henne en god gratulasjonsklem.

PS: Ingrid Kvernvolden sendt vertene i ledelsen 1–0 og Emilie Haavi økte til 2–0 på et drømmefrispark: Fra 17 meter løftet hun ballen over muren og under tverrliggeren. Så løp hun rett til trener Hege Riise og takket for mye terping.