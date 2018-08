SKRIVER UNDER: Martin Ødegaard skal være i nederlandske Vitesse ut sesongen. Foto: Vitesse

Martin Ødegaard klar for Vitesse

Martin Ødegaard (19) er klar for nederlandske Vitesse, bekrefter klubben tirsdag. Han leies ut fra Real Madrid ut sesongen.

Publisert: 21.08.18 16:40 Oppdatert: 21.08.18 18:39

Til klubbens nettside sier Ødegaard selv:

– Jeg har vært i nederlandsk fotball i halvannet år og har fått et godt inntrykk av Vitesse som et offensivt lag. Jeg tror denne spillestilen passer meg bra. Vitesse har også vist at de våger å gi unge spillere sjansen. Derfor er jeg fornøyd med den muligheten som Vitesse gir meg.

– Real Madrid er tydelige på at de ønsket at han skulle gå til Vitesse, og vi har den samme oppfatningen, sier Ødegaards agent Bjørn Tore Kvarme til VG.

– Det går på hvilken rolle han skal ha. Han skal være mest mulig sentralt i banen, og være mye i kontakt med ballen. Vi har vært i samtaler med trener og sportsdirektør i klubben, og det er en god match med det Real Madrid og Martin selv ønsker.

Martin Ødegaard har tidligere vært på lån til en annen Eredivisie-klubb, Heerenveen.

– Real Madrid har vært veldig involvert. Vi synes det er et godt tegn at de bryr seg så mye, og at de har vært såpass delaktig i prosessen, viser at de fortsatt har god tro på Martin.

– Hvordan reagerer Martin selv?

– Han virker veldig fornøyd og gleder seg til å komme i gang med å trene med klubben onsdag, sier Bjørn Tore Kvarme, som mener det er en fordel at Ødegaard allerede har erfaring med denne ligaen.

Agenten vil ikke komme med navn på hvilke andre klubber som har vært aktuelle, men sier til VG:

– Men det er mange klubber som har tatt kontakt - fra stort sett hele Europa.

Kvarme sier at Ødegaard har fått trent bra i sommer, men at han ikke har fått spilt så mye. En av grunnene til det var at Spania ble slått ut så tidlig i VM og kom dermed tidlig tilbake til klubben. Derfor ble det mindre muligheter til spill for Ødegaard.

Martin Ødegaard Født: 17. desember 1998. Karriere: 2014–2015: Strømsgodset (23 kamper/5 mål). 2015–2017: Real Madrid Castilla (62/5). 2015–Real Madrid (1/0). 2017–2018. Heerenveen (38/3). 2018–: Vitesse.

Den nederlandske avisen omroepgelderland.nl meldte nylig at Real Madrid-spilleren var aktuell for Vitesse. Tirsdag kommer bekreftelsen på at han er klar. Det har også vært bilder av Ødegaard på Vitesses stadionanlegg på sosiale medier tirsdag. Ifølge Vitesses supporterbutikk får nordmannen drakt nummer 18.

Vitesses trener er Leonid Slutskij, tidligere landslagstrener for Russland og Championship-trener i Hull.

Klubben ligger på bronseplass denne sesongen. I 2017/18 ble det 6. plass, i 2016/17 5. plass, i 2015/16 9. plass og i 2014/2015 5. plass.

I januar 2015 ble det kjent at Martin Ødegaard var kjøpt av Real Madrid. Han spilte først for klubbens B-lag før han i januar 2017 ble leid ut til Heerenveen for halvannet år.

Da Ødegaard for en tid tilbake byttet agent til Bjørn Tore Kvarme, var det mange som trodde at han kom til å leies ut til en annen La Liga-klubb. Men nå blir det fortsatt nederlandsk fotball for det norske talentet.