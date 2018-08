Moldes drømmeresultat glapp mot Zenit: - Tre mål vi kunne avverget

(Zenit-Molde 3–1) Tre baklengs borte mot Zenit de siste 20 minuttene gjør Moldes vei til Europa League lang og tøff.

– Det er tre mål vi kunne avverget. Det er skuffende, men jeg tror vi fortsatt har en sjanse, sier Ole Gunnar Solskjær, Molde-trener, i et intervju vist på Romsdals Budstikke.

Etter 70 minutter klarte ikke Molde å stå imot de russiske kreftene mer. Målscorer Eirik Hestad mistet ballen i en skummel posisjon. Driussi svingte ballen inn i feltet hvor Artjom Dziuba var overlegen og headet inn 1–1.

Zenit kom deretter til flere og flere innlegg, flere og flere sjanser, og Molde maktet ikke lenger å gå i angrep.

Kampfakta Europaligakvalifisering fotball torsdag, 4. kvalifiseringsrunde 1. kamp: Zenit St. Petersburg (Russland) – Molde 3-1 (0-1) Mål: 0-1 Eirik Hestad (42), 1-1 Artem Dzjuba (71), 2-1 Anton Zabolotnij (80), 3-1 Miha Mevlja (90). Dommer: Deniz Aytekin, Tyskland. Gult kort: Igor Smolnikov (61), Hernani (87), Zenit St. Petersburg, Vegard Forren (30), Eirik Hestad (38), Molde. Molde (4-3-3): Andreas Linde – Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Vegard Forren, Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes, Babacar Sarr, Etzaz Hussain – Petter Strand (Fredrik Brustad fra 75.), Erling Haaland (Stian Gregersen fra 78.), Eirik Hestad (Magnus Wolff Eikrem fra 86.). Returkampen spilles neste uke.

Ti minutter før slutt kom 2–1. Dziuba skar innover i banen og avsluttet i stolpen. Ruben Gabrielsen var ikke klar for returen. Dermed fikk Anton Zabolotnyi en enkel jobb med å sende Zenit foran.

Like enkelt satte Miha Mevlja 3–1 i siste ordinære minutt fra kloss hold etter hjørnespark.

2–1 ville vært et bra utgangspunkt for Molde før returen i Norge neste uke, men 3–1 gjør at det skal godt gjøres for Molde å komme seg til gruppespillet av Europa League.

Fin scoring

Scoringen som ga stor optimisme hos Molde kom på lekkert vis.

Tre minutter før pause plukket Eirik Hestad opp en ball 20 meter fra målet til Zenit. Han brukte låret til å få kontroll på kula, før han klinket den i mål via stolpen med en utsøkt volley. Attpåtil med høyrefoten sin.

– Bortemålet er veldig viktig. Hjemme kan vi spille raskere langs bakken, sier Solskjær og legger til at han vil spare tre-fire spillere mot Ranheim søndag.

– Vi spilte ikke dårlig før baklengsmålet. Det var helt unødvendig å slippe inn det målet, men vi klarte å kjempe oss tilbake og snu det, sier Dziuba.

Roser Solskjær

Mannen som scoret tre mål i VM for Russland legger til at de ikke tok lett på Molde.

– Det er et fysisk sterkt lag med en god trener. Vi tok dem absolutt på alvor, sier Dziuba.

Også en halvtime før 0–1 var stolpen med Molde. Daler Kuzyaev la ballen til Sebastian Driussi som kom seg foran Vegard Forren. Argentineren flikket ballen mot mål, men den spratt i stolpen og ut.

Ellers kom ikke Molde særlig til sjanser. Petter Strand hadde et godt forsøk på frispark som gikk over.

Snytt for straffe?

Ifølge Romsdal Budstikke-ekspertkommentator for anledningen, Christian Gauseth, hadde Molde dommeren med seg etter 68 minutter. Etzaz Hussain reddet en heading fra Hernani på streken. Ballen tok i armen hans uten at dommer Deniz Aytekin blåste straffe.

– Det er straffespark. Der er Molde griseheldig, sa Gauseth på stillingen 0–1.

UEFA Cup-vinneren fra 2008 satte Molde under press de første 15–20 minuttene med mange innlegg, mens bortelaget svært sjeldent kom seg over midten med ball.

Etter hvert kom Solskjærs gutter mer og mer med i kampen. Særlig var starten av andre omgang bra av moldenserne, før Zenit snudde kampen totalt de siste 20 minuttene.

