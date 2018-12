TAR AV: Ada Hegerberg, her på en Ballon d’Or-pressekonferanse i Lyon. Foto: EMMANUEL FOUDROT / Reuters

Ekstrem Gullball-effekt for Ada Hegerberg: – En enorm boost

FOTBALL 2018-12-07

På sosiale medier har kontoene hennes skutt til himmels, presse over hele verden vil ha en bit av henne – og nå skal Ada Stolsmo Hegerberg (23) hylles med gullsko fra hovedsponsoren.

Det har tatt fullstendig av rundt den norske fotballstjernen etter at hun mandag kveld vant Ballon d’Or som den første kvinnen noensinne .

– Det er en enorm boost. Antallet forespørsler om intervju har eksplodert alle rekorder, og vi har blitt nødt til å sette en dedikert person til å ta hånd om bare dette. Ada har gått inn i sfæren av verdensstjerner i fotballen uansett kjønn, sier Hegerbergs agent Alan Naigeon til VG.

Instagram-boost

Instagram-kontoen hennes har fått et voldsomt løft: Før mandagens prisutdeling sto hun med 98.500 følgere – antallet doblet seg i løpet av det neste døgnet. Nå har Hegerberg hele 216.000 følgere på bildedelingstjenesten.

Også på Twitter merkes Ballon d’Or-effekten: Hegerbergs konto har økt fra i underkant av 35.000 følgere til like i underkant av 70.000.

– Det er utrolig gøy og velfortjent for Ada å få så mye anerkjennelse fra mediene. Og det er ikke minst viktig med den økte oppmerksomheten dette gir rundt alle kvinner og jenter som spiller fotball, sier Hegerbergs manager Halvor Marstrander til VG.

Onsdag kveld ble Hegerberg hedret av nesten 50.000 tilskuere på Groupama Stadium i Lyon før Ligue 1-kampen mellom Lyon og Rennes:

Sammen med spillerens franske agent Alan Naigeon har Marstrander de siste dagene opplevd at Hegerberg har gått inn i en ny dimensjon. Manageren forteller om intervjuforespørsler fra hele verden.

– Ada har sittet med alt fra BBC, The Guardian og andre internasjonale medier denne uken, sier Marstrander, som var til stede da Hegerberg holdt denne talen på et utested i Paris etter Ballon d’Or-triumfen:

– Nå starter det vanskeligste

Ifølge agent Naigeon har de mottatt over 100 intervjuforespørsler og 200 e-poster med diverse henvendelser. «Twerke-spørsmålet» fra Martin Solveig har trolig bidratt til å forsterke eksponeringen – hendelsen har fått stor spalteplass i de fleste store aviser verden over, som New York Times og The Guardian .

Også sponsorene lar seg begeistre av Ballon d’Or-suksessen. Hegerbergs representanter forteller til VG at hovedsponsor Puma planlegger å hylle sin kvinnelige frontfigur med gullsko som hun skal spille med enten førstkommende helg mot ASJ Soyaux eller helgen etter mot Montpellier.

– Nå starter det vanskeligste for Ada. Hun kommer til å bli pekt ut av alle motstanderne sine. Alle kommer til å ville stoppe Ballon d’Or-vinneren. Min absolutte prioritet blir nå å gjøre alt for å beskytte henne slik at hun kan fortsette å ha det gøy på banen, sier agent Naigeon.