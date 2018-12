MEKTIG: Real Madrid-president Florentino Pérez er mannen som til syvende og sist avgjør Martin Ødegaards fremtid i den spanske storklubben. Foto: AFP / VG

Real Madrid-presidenten roser Ødegaard: Håper han kan spille på førstelaget

FOTBALL 2018-12-07T08:34:32Z

PARIS (VG) Real Madrids mektige president Florentino Pérez (71) er glad i Norge. Og det er ikke bare på grunn av Martin Ødegaard (19).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 07.12.18 09:34

VG huket tak i Pérez etter utdelingen av Ballon d’Or i Paris, der han så sin egen spiller Luka Modric stikke av med trofeet foran Cristiano Ronaldo og Antoine Griezmann.

På spørsmål om hva han synes om utviklingen til Martin Ødegaard , som er utlånt til nederlandske Vitesse Arnhem fra Real Madrid, og hva som er planen for nordmannens fremtid, kommer han med et positivt svar.

– Ødegaard har hatt en god utvikling. Vi har et håp om at han en dag kan spille på førstelaget i Real Madrid, sier Florentino Pérez, som til syvende og sist er mannen som avgjør Ødegaards skjebne i klubben, til VG.

Ødegaard har fått to offisielle kamper for Real Madrid siden overgangen fra Strømsgodset i januar 2015: En drøy halvtime i La Liga mot Getafe, da han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo, og en hel kamp i cupen mot Cultural Leonesa i november 2016. I det siste har 19-åringen levert noen flotte scoringer for Vitesse:

Florentino Pérez bemerker at Norge er i vinden i flere idretter for tiden: Mandag kveld ble Ada Hegerberg kåret til tidenes første kvinnelige Ballon d’Or, og forrige uke ble den profilerte Real Madrid-supporteren Magnus Carlsen verdensmester i sjakk for fjerde gang.

– Nordmennene hevder seg! Dere har også en verdensmester i sjakk som er Real Madrid-fan, og som tar en æresrunde hos oss etter hver gang han vinner mesterskapet. Det er klart at Norge er et land på vei opp med mange «madridistas» , smiler den høflige 71-åringen.

De spanske journalistene i Paris var forståelig nok mer interesserte i å høre hans tanker om at Modric vant herrenes Ballon d’Or-trofé.

– Det er vanskelig å ha et mer komplett år enn han har hatt, sier Pérez om kroaten som vant Champions League med Real Madrid på våren og spilte VM-finale med landet sitt i sommer.