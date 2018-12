PRISVINNERE: Luka Modric, Ada Hegerberg og Kylian Mbappé stakk av med de tre prisene under Ballon d’Or-gallaen i Paris. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Mbappé og Ginola hyller Hegerberg: «Fantastisk» og «den første av en lang rekke»

FOTBALL 2018-12-04T06:24:46Z

PARIS (VG) Ballon d’Or-vinner Ada Stolsmo Hegerberg (23) har fått den franske VM-vinneren Kylian Mbappé (19) som nytt medlem i sin stadig voksende fanklubb.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 04.12.18 07:24 Oppdatert: 04.12.18 08:59

Verdensmesteren virket ikke fullt fornøyd med at han kun vant den nyopprettede Raymond Kopa-prisen, som belønner verdens beste spiller under 21 år, for det var nok selveste Ballon d’Or han hadde forhåpninger om.

Men da VG stilte ham spørsmål om Ada Hegerberg , lyste unggutten opp.

– Ada, ja! Jeg kjenner godt til henne. Jeg følger godt med på den franske ligaen. Hun har scoret enormt mange mål, innleder Mbappé overfor VG.

Han spiller for PSG og er lagkamerat med blant annet Marco Verratti og Gianluigi Buffon. Begge de to sistnevnte var med på femstjernershotellet hvor «Team Hegerberg» feiret Gullball-triumfen.

– Fortjener virkelig denne utmerkelsen

Mbappe poserte lenge på scenen sammen med Hegerberg og Luka Modric, vinnerne av de to Ballon d’Or-trofeene, og så ut til å ha en god tone med den historiske norske vinneren.

– Han er en veldig morsom fyr, sier Hegerberg, som feiret prisen slik på en eksklusiv bar natt til tirsdag:

Mbappé sparer ikke på lovordene når han skal beskrive Lyon-spissen.

– Hun er en fantastisk målmaskin, en målsnik. Hun har mange kvaliteter og fortjener virkelig denne utmerkelsen, sier angrepsspilleren, som spiller i samme klubb som Adas storesøster Andrine.

PSG-stjernen har også kontroll på kvinnenes rangering, for han påpeker at det bare var seks poeng som skilte Hegerberg og andreplassen, danske Pernille Harder fra Wolfsburg. Blant topp 15 var det hele syv Lyon-spillere, inkludert Hegerberg.

– Det var jevnt! Og det må ha vært rart å kjempe mot så mange fra sitt eget lag. Men jeg er veldig glad på Adas vegne og for at kvinnefotballen verdsettes på denne måten, avslutter Mbappé om Hegerberg, som måtte ta til tårene da VG spurte henne om familien:

Ginola: – Den første av en lang rekke

Den tidligere PSG- og Tottenham-profilen David Ginola, som ledet Ballon d’Or-gallaen i Paris, gjentar det samme ordet to ganger når VG ber ham sette ord på Hegerbergs triumf:

– Magnifique! Magnifique!

– Hun er den første i historien, og jeg mener det er fullt fortjent. Jeg tror dette var den første av en lang rekke Gullballer for Ada. Det var på tide å belønne kvinnene med dette trofeet, de viser så stor ståpåvilje selv om de er i skyggen av herrene. Litt etter litt ser vi at ting endrer seg. Ada Hegerberg går inn i historien som en veldig flott vinner. Det er jeg veldig glad for, sier Ginola til VG.

Ballon d’Or-vinner Luka Modric, som gjorde slutt på ti års Cristiano Ronaldo- og Lionel Messi-dominans, hadde også noen hyggelige ord til overs for Hegerberg.

– Jeg synes første vinner av Ballon d’Or er noe bra for kvinnefotball. Hun viste mye kvaliteter og klasse, jeg er glad på hennes vegne og ønsker henne alt godt i fremtiden, sa han til TV 2 .