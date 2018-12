FOTBALLMAMMA: Gerd Stolsmo med døtrene Ada (t.v.) og Andrine før Ballon d’Or-gallaen i Paris mandag kveld. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Rørt mamma om Hegerberg: – Hun har fått sine trøkker

FOTBALL 2018-12-04T19:25:28Z

PARIS (VG) Mamma Gerd mener datteren Ada Stolsmo Hegerberg (23) ikke hadde vunnet Ballon d’Or hvis hun hadde fortsatt på det norske landslaget.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 04.12.18 20:25

Hun må kjempe litt mot tårene når hun blir bedt om å beskrive datterens vei til mandagskvelden i Paris der hun ble tidenes første kvinne til å vinne Ballon d’Or .

«Kronen på verket» i datterens karriere, ifølge Gerd Stolsmo, som beskriver kvelden som «skikkelig rørende» og «en absurd opplevelse».

– Hun har alltid jobbet målrettet, alltid vært «på», proppfull av selvtillit og trodd at hun skulle greie det, begynner Ballon d’Or-mammaen.

– Hun har fått sine trøkker underveis og har tatt mange spesielle valg for å kunne nå dette. Det har vært helt tvingende nødvendig. Hvis ikke hadde hun ikke vært her i dag. Sorry, altså, men det er sannheten, sier Gerd Stolsmo til VG – og sikter til datterens valg om å bryte med det norske landslaget i fjor høst.

– Hun har stått opp for seg selv og trosset alle stemplet om at hun er en primadonna. Det er bare bullshit. Jeg kjenner meg ikke igjen når jeg leser sånne ting om henne. Hun har jobbet så målrettet og hatt en vinnerskalle som har brakt henne hit, fortsetter Stolsmo, som fremprovoserte tårer hos Ada da hun ble tema i et spørsmål:

– Hvordan har det vært for deg som mor å lese alt dette?

– Det er sårt som mor å lese sånt om sin egen datter. Men «skitt», sier vi da. Vi må bare heve oss over det. Ada står her i dag, det er beviset på at hun bare må heve seg over smålighet.

Hegerberg: – Det er sånn jeg er bygget

Selv svarer Ada Hegerberg et klinkende klart «ja» på spørsmål om hun mener avgjørelsen om å droppe landslaget er en viktig grunn til at hun 15 måneder senere står som vinner av Ballon d’Or.

– Veien har vært utrolig enkel etter at jeg tok beslutningen, for å være helt ærlig. Det har vært utrolig mye tull og ting jeg gjerne skulle vært foruten. Jeg ønsker ikke å legge meg på det nivået i det hele tatt. Jeg ønsker kun å prestere, og ønsker det beste for den klubben jeg spiller for, sier Hegerberg til VG og fortsetter:

– Det gjorde jeg tidligere for landslaget, men jeg klarte ikke å fortsette i det systemet lenger. Da tok jeg et valg, og det valget står jeg 100 prosent for i dag også. For at jeg skulle komme meg videre, så måtte jeg ta et valg, og hvis det er et ekkelt valg, så tar jeg valget uansett, for jeg vet at det er eneste utvei for meg. Det er sånn jeg er bygget som menneske, og det er sånn jeg kommer til å holde meg i verdenstoppen.

Se hvordan stjernen feiret Ballon d’Or-seieren natt til tirsdag:

Kaller norsk vraking «vittig»

Samme dag som hun vant Ballon d’Or, ble hun også vraket fra «årets lag» i Norge. «Veldig merkelig» , var alt Hegerberg ønsket å si om den saken, mens mamma Gerd prøver så godt hun kan å veie sine egne ord.

– Det er vittig. Kjempeviktig. Det står for seg selv. Jeg skal ikke dvele så mye ved det, sier hun.

– Jeg ser at VGs kommentator (Leif Welhaven) har skrevet godt om det, så jeg trenger ikke si noe mer. Han har satt ord på det for meg, legger Stolsmo til med henvisning til kommentaren «Det smålige sviket» der Welhaven blant annet skriver at «det må være norsk rekord i uprofesjonalitet at verdens beste kvinnelige fotballspiller er vraket til «Årets lag» i Norge.»