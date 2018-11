VISEPRESIDENT: Linda Hofstad Helleland (H), her fotografert i januar 2018. Hun er også Norges barne- og likestillingsminister. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

WADA-Helleland etter dopingavsløringer: – Testprosedyrene gjelder for alle utøvere

Visepresidenten i Verdens antidopingbyrå (WADA) Linda Hofstad Helleland er krystallklar på at dopingreglene gjelder for alle utøvere, uansett idrett og nivå. Det er første gang hun uttaler seg i kjølvannet av Football Leaks-avsløringene.

Publisert: 25.11.18 17:30 Oppdatert: 25.11.18 17:41

– Internasjonale utøvere og fotballspillere er rollemodeller, ikke bare basert på hvordan de oppfører seg på banen, men også når det kommer til dopingkontroller. Vi forventer profesjonalitet fra spillerne og fra støtteapparatet i slike situasjoner, skriver Helleland på Twitter.

Dette er første gang Helleland, som kjemper om å bli valgt som øverste leder i WADA, har uttalt seg i etterkant av Football Leaks-avsløringene .

Hun er også sitert i britiske Daily Mail , der hun understreker ingen utøvere er hevet over dopingreglene.

– Vi må sikre oss at alle utøvere blir behandlet likt og rettferdig. Det er et regelverk og testprosedyrer som gjelder for alle utøvere, uavhengig av idrett og nivå, sier Helleland.

VG og 14 andre partnere i nettverket European Investigative Collaborations (EIC) omtalte tidligere denne uken hvordan Real Madrid-kaptein Sergio Ramos våren 2018 skal ha gått i dusjen før den utsendte dopingjegeren fra Det spanske antidopingforbundet fikk gjennomført sin kontroll .

Det strider i henhold til det nasjonale lovverket i Spania og prosedyrer knyttet til gjennomføringen av dopingkontroller hos WADA.

Saken har til nå vært hemmeligstemplet i Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ).

Ramos uttalte seg for første gang om avsløringene lørdag, i etterkant av Real Madrids 0–3-tap mot lilleputten Eibar .

– Mine advokater vil benekte disse anklagene, i likhet med hva Real Madrid og UEFA allerede har gjort. I løpet av min karriere har jeg gjennomgått over 300 dopingkontroller. Etter 15 år har jeg aldri nektet en dopingkontroll, sa kapteinen ifølge Daily Mail.

Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad uttalte fredag til VG at avsløringene tyder på at fotballen er litt preget av en «gangster-kultur» .

– Dette er en stor avsløring, men jeg tror ikke det får noen store konsekvenser. Det er konkludert og Real Madrid har kommet unna med det. Utøverne og brikkene er større enn idrettens idé og kjerneverdier. Da kan de gjøre som de vil. Da blir det en gangster-kultur etter min mening. Det virker det som fotballen er litt preget av.

VG har også skrevet om hvordan Cristiano Ronaldo, daværende Real Madrid-spiller, skapte kaos da dopingkontrollører fra UEFA dukket uanmeldt opp på klubbens treningsfelt på Valdebebas for å ta blodprøver .

– I tillegg kommer saken med Ronaldo hvor Real Madrids egne folk utfører testene. Det er bare til å le av, sier Kaggestad.

Fredag kveld la Real Madrid ut følgende pressemelding på sin hjemmeside:

«I forbindelse med informasjonen i Der Spiegel (Football Leaks) om vår kaptein Sergio Ramos, ønsker klubben å klargjøre følgende:

1. Sergio Ramos har aldri brutt dopingreglementet.

2. UEFA etterspurte informasjon og lukket saken umiddelbart, som er vanlig i slike saker, med velsignelse av eksperter fra Verdens antidopingbyrå (WADA) og UEFA.

3. Når det gjelder resten av innholdet i publiseringen vil ikke klubben uttale seg på grunn av manglende bevis.»