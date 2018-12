Arsenal utvidet Tottenhams grusomme bortestatistikk

(Arsenal – Tottenham 4–2) Seks mål, en kontroversiell straffesituasjon, rødt kort og vakre scoringer. «Kampen om Nord-London» søndag ble en for historiebøkene.

Publisert: 02.12.18 17:01 Oppdatert: 02.12.18 18:36

Etter 75 forrykende minutter på Emitates Stadium sto det 2–2 mellom erkerivalene i Nord-London. Så avgjorde hjemmelaget med to mål på to minutter.

Først da innbytter Alexandre Lacazette skjøt ballen i mål fra 17 meter, riktignok via Eric Dier.

Så da Pierre-Emerick Aubameyang fant midtbanespiller Lucas Torreira med en utsøkt pasning, med det resultat at uruguayaneren satte inn 4–2 fra kloss hold.

Torreira ble for øvrig den fjerde Arsenal-spilleren som scorer sitt første mål for klubben mot rivalene Tottenham. De tre andre? Nicklas Bendnter, Mikael Silvestre og Per Mertesacker, ifølge Opta.

Arsenal-seieren gjør at Tottenhams grusomme bortestatistikk mot rivalene utvides:

Spurs har kun vunnet én av de siste 26 borteoppgjørene mot Arsenal (3–2 i 2010).

I tillegg er Arsenal det laget som Tottenham har avgitt flest poeng mot, i historien, etter å ha ledet kampen (40 poeng).

– Vi gir aldri opp. Det er mentaliteten vår. Det viktigste er at vi fortsetter å gå ubeseiret, sier Aubameyang ifølge The Guardian.

Han har et poeng, for ifølge BBC hadde Arsenal ligget som nummer 19 på tabellen om kampene hadde blitt avblåst ved pause.

– Jeg er glad for at jeg fikk gjort mitt og at vi kan gå hjem glade. De kunne ha vært seks poeng foran oss, men istedenfor er vi nå foran dem. Atmosfæren var elektrisk, sier Arsenal-midtbanespiller Aaron Ramsey.

På den andre siden sto skuffende Tottenham-spillere. Laget er nå på 5. plass, bak nettopp Arsenal på dårligere målforskjell. Begge lag står med 30 poeng etter 14 kamper.

– Jeg synes det var en jevn kamp, og vi gjorde det veldig bra frem til det sto 2–2. Da var vi uheldige, og etter det ble det tøft. Et kjapt til mål imot og det røde kortet satte en stopper for oss, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino ifølge BBC.

Vertonghen med «Guds hånd»

Kampens første mål kom fra krittmerket, det etter at Jan Vertonghen hadde handset i en hodeduell mot Shkodran Mustafi.

Dommer Mike Dean fikk med seg «Guds hånd», pekte på straffemerket og Aubameyang satte sikkert inn sitt 11. mål for sesongen.

Utligningen til 1-1 kom etter halvtimen spilt. Eric Dier stanget ballen forbi Arsenal-keeper Bernd Leno etter at Christian Eriksen hadde pisket et frispark mot første stolpe.

Straffe til Son?

Tre minutter senere kom kampens mest omdiskuterte situasjon. Son Heung-min stormet inn i feltet og Rob Holding så seg nød til å kaste seg inn i duellen for å blokkere et eventuelt skudd.

Men sørkoreaneren vendte 180 grader rundt i stedet for å skyte, og gikk samtidig i bakken. Reprisen viste at det muligens var minimal kontakt mellom spillerne, men dommer Dean var aldri i tvil. Han pekte på krittmerket for andre gang i kampen.

– Jeg syns ikke det er mye i det. Jamie (Redknapp) har sett på situasjonen og konkludert med at det er kontakt, men at det er minimalt, sa Graeme Souness i Sky Sports studio.

– Du inviterer til straffe når man kaster seg inn slik, mente Redknapp om Holdings blokkeringsforsøk.

Heller ikke i ekspertene i BBCs Match of the Day klarte å konkludere om det faktisk var et straffespark.

– Vi har sett det fem eller seks ganger nå, og kan fortsatt ikke se kontakten, sa eks-landslagsspiller Dion Dublin.

Harry Kane satte - i likhet med Aubameyang - straffesparket trygt i mål.

Aubameyang-magi og rødt kort

Men Arsenal lot seg ikke pille på nesen. Etter 56 minutter stemte det så til de grader for hjemmelaget.

Bellerin slo en utsøkt pasning over halve banen til Aaron Ramsey. Waliseren sendte ballen videre til Aubameyang på én touch, og spissen skrudde ballen, også han på første berøring, i mål fra 16 meter. Dermed sto det 2–2 etter en fantastisk underholdende fotballkamp.

På stillingen 2–4 fikk også Vertonghen kampens andre gule kort – og marsjordre – etter en stempling på Lacazette fem minutter før slutt.