Premier League-klubber advart: Hevder Chelsea må kutte 30 utlån

Flere toppklubber i Premier League må rydde kraftig opp i antall spillere på utlån for å rette seg etter de nye FIFA-reglene.

The Times melder at Chelsea og flere andre Premier League -klubber har blitt advart av FIFA om at de bare har én sesong på seg til å få orden på utlånene.

Fra og med 2020/21-sesongen skal nemlig en ny grense for antall utlånte spillere tre i kraft, melder avisen. Det skal være snakk om en grense på mellom seks og åtte utlånte spillere per sesong, og en klubb kan ikke sende mer enn to spillere på lån til samme klubb.

I en presentasjon for europeiske toppklubber i september skal FIFA ha argumentert med at de har som mål at utlån av spillere skal skje av hensyn til spillernes utvikling, ikke av kommersielle hensyn for klubbene.

Chelsea-kutt

Chelsea er klubben som rammes hardest av den nært forestående regelendringen. London-klubben har de siste årene tjent store summer på å kjøpe unge spillere, låne dem ut i flere sesonger og deretter selge dem, slik de har gjort med for eksempel Nemanja Matic, Romelu Lukaku og Kevin De Bruyne.

Chelsea har for øyeblikket 39 spillere på utlån i forskjellige klubber, inkludert tre i Martin Ødegaards Vitesse Arnhem, en av deres samarbeidsklubber. I løpet av halvannet år må klubben kutte over 30 utlån, og de vil ikke lenger være i stand til å sende så mange spillere til samme klubb samtidig.

Kurt Zouma (Everton), Tiémoué Bakayoko (AC Milan), Kylian Hazard (Cercle Brugge), Tammy Abraham (Aston Villa) og Michy Batshuayi (Valencia) er blant Chelseas lånesoldater denne sesongen.

Men de er ikke de eneste som vil bli hardt rammet: Manchester City har for øyeblikket 28 spillere på utlån, mens Wolverhampton har 27. Deretter følger Brighton (16), Watford (14) og Everton (14).

