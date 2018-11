PUR GLEDE: Andreas Granqvist jubler etter å ha satt inn kampens eneste scoring på straffespark etter 71 minutter mot Tyrkia. her jubler han sammen med Sebastian Larsson. Foto: MURAD SEZER / X90138

Sverige sendte Tyrkia ned på Norges nivå i Nations League

FOTBALL 2018-11-17T18:58:06Z

(Tyrkia – Sverige 0–1) Andreas «Granen» Granqvists straffemål sendte Tyrkia ned en divisjon i Nations League, mens svenskene er på skuddhold til å rykke opp til øverste nivå i turneringen og få en mye lettere vei til EM.

Publisert: 17.11.18 19:58 Oppdatert: 17.11.18 20:33

Med kun én kamp igjen mot gruppeleder Russland er det allerede avklart at Tyrkia rykker ned til divisjon C, der Norge for øyeblikket befinner seg.

Hadde derimot svenskene tapt mot Tyrkia, hadde de måttet ta turen ned én divisjon. Det gjorde de ikke.

– Vi vinner veldig fortjent. Fantastisk bra gjennomført av spillerne, sa landslagstrener Janne Andersson ifølge Aftonbladet .

Kampens eneste scoring i heksegryten i Tyrkia kom etter 71 minutter. Marcus Berg ble felt av tyrkernes Okay Yokuslu inne i boksen, og dommeren pekte på straffemerket.

Frem gikk svenskenes kanskje største profil etter at Zlatan Ibrahimovic ga seg på landslaget i 2016 , Andreas Granqvist.

«Granen», som han bare kalles over riksgrensen, gikk opp til krittmerket og hamret ballen i mål helt nede ved stolperoten. «Stensäker straff» mente svenske Aftonbladet. Hans sjette straffemål for landslaget og det niende totalt med flagget på brystet.

Resultatet var dog flatterende, for Tyrkia hadde de fleste og de største sjansene. Men da dommeren blåste for full tid sto det fortsatt 1–0 til Sverige.

Det betyr at Svenskene med seier hjemme mot Russland i siste kamp ikke bare rykker opp til den øverste divisjonen i Nations League (divisjon A), men også får den høyeste seedingen i den vanlige EM-kvalifiseringen som starter i mars neste år.

– Vi skal forsøke å vinne den kampen også. Det er utrolig viktig. Jeg håper at folk kommer og støtter oss. At de skjønner hva den kampen betyr, for den betyr faktisk vanvittig mye, fortsatte trener Andersson.

Usikker på Nations League? Se VGs grafiske forklaring av veien til EM under:

Der vil svenskene unngå å trekke de aller beste lagene i Europa. I tillegg får gruppevinneren muligheten til å sikre en EM-plass i Nations League-playoff i mars 2020. Til nå har Ukraina, Bosnia og Danmark kvalifisert seg til playoff i divisjon B.