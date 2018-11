LEGGES INN: Nils Arne Eggen - her på Aschehougs hagefest tidligere i høst, da helsen var noe bedre. Foto: Frode Hansen

Eggen takker for rosen fra RBK-elev – nå skal han legges inn på sykehus

FOTBALL 2018-11-13T10:36:05Z

Nils Arne Eggen (77) takker ærbødigst for rosen fra sin gamle Rosenborg-kaptein Bent Skammelsrud (52). Selv er den gamle mester-treneren klar for en ny runde på sykehus. Operasjon venter torsdag.

Publisert: 13.11.18 11:36

– Det er foten som ikke gror, sier Nils Arne Eggen på telefon til VG.

Vi hører at han ikke er i form, og han sier det selv også: «Jeg er ikke i form.»

Nils Arne Eggen har lenge slitt med helsen. Spesielt er det den ene foten hans som ikke fungerer som den skal.

– Jeg må prøve å få orden på foten. Så da blir det innleggelse onsdag, og så blir det operasjon på torsdag, sier Eggen til VG. Noe mer vil han ikke si, men det er allerede klart at bok-signerings-turen, som han egentlig skulle på for boka «Nils Arne - et liv i svart og hvitt», må utsettes.

Men Nils Arne Eggen fikk i hvert fall en oppmuntrende melding tirsdag. Han ble oppringt av Adresseavisen med beskjed om at Bent Skammelsrud hadde skrevet en flott hyllest til ham - i VG. Selv hadde han ikke fått lest det, ennå, da VG ringte han tirsdag formiddag.

– Det var voldsomt ... men selvsagt veldig koselig. Det er flott å få sånne ord mens du er i live. Og jeg får returnere rosen tilbake til Bent Skammelsrud. Han er en av de store kapteinene i Rosenborg gjennom historien, sier Nils Arne Eggen.

Så tenker han seg litt om, gjentar at han ikke er i form, men så vil han gjerne si litt mer om sin gamle kaptein:

– Bent var en av de dyktigste spillerne jeg hadde. Fotballklok. Han er en av de største Rosenborg-spillerne. Og ikke minst, en veldig flott person. Så ja, jeg takker for de gode ordene fra Bent. Og de returneres, sier Nils Arne Eggen - før han må hvile seg litt igjen.

I morgen blir det nytt sykehus-opphold. Håpet er at foten skal bli mindre vond etter operasjonen torsdag. Mer vil ikke den gamle mesteren dele med oss akkurat nå.

Bent Skammelsrud sier til VG at han «blir rørt av responsen» på det han har skrevet.

– Jeg har fått veldig mange positive reaksjoner, sier den gamle midtbanespilleren.