Hoftun om Eggen: - Som å få en dolk i ryggen

FOTBALL 2019-01-22T10:28:54Z

TRONDHEIM (VG) Erik Hoftun (49) forteller at han følte seg dolket i ryggen da han leste at Nils Arne Eggen støttet trenersparkingen i Rosenborg. Eggen mener han ikke sa noe annet enn at «han var enig i oppsigelsen.»

Publisert: 22.01.19 11:28 Oppdatert: 22.01.19 11:56

Rosenborg-legenden Erik Hoftun sier i sin partsforklaring i Sør-Trøndelag tingrett at han ble veldig forbannet da fikk beskjed om at han var ferdig i klubben. Ingen hadde sagt noe til ham om manglende utvikling, hevder Hoftun.

– Dagen etter gikk Nils Arne Eggen ut og støttet sparkingen. Han var kritisk til utviklingen og det vi gjorde på trening. Han hadde vært vår samtalepartner i fire år. Jeg ble utrolig skuffet og såret da jeg leste det i avisen. Det var som å få en dolk i ryggen, sier Hoftun.

– Hadde med en liste

– Jeg ringer Nils Arne for å fortelle hva jeg og Kåre føler. Da kommer det frem at (Rune) Bratseth og (Ivar) Koteng har vært hos Nils Arne mandagen i forkant, tre dager før sparkingen. Eggen fortalte at Rune Bratseth hadde med en liste på hva som var galt, der Bratseth korsfester meg og Kåre, og skal ha Nils Arnes bekreftelse på dette, sier Hoftun.

– Jeg har nok med helsa. Og jeg kan ikke kommentere dette noe mer nå. Det eneste jeg sa var at jeg var enig i oppsigelsen, ingen ting annet. Men jeg skal forklare meg i retten onsdag, hvis jeg klarer å komme meg dit. Jeg håper det, sier Nils Arne Eggen til VG.

Mer ønsker han ikke å si. «Jeg har ikke krefter», var beskjeden VG fikk fra trener-legenden tirsdag formiddag.

Kåre Ingebrigtsen og Hoftun mener de er ugyldig avskjediget og krever økonomisk oppreisning av Rosenborg. RBK har erkjent at fratredelsesklausulen i Erik Hoftuns kontrakt ikke kan fastholdes, men klubben mener likevel at vilkårene for avskjed var oppfylt. Her kan du sette deg mer inn i saken:

– Jeg finner ingen grunn til at jeg skulle få sparken, sier Hoftun.

Han bestrider, i likhet med Ingebrigtsen, at det hadde kommet en advarsel i et styremøte 29. mai. I referatet fra møtet heter det:

«Dersom det ikke skjer spillemessig bedring, vil dette kunne få konsekvenser for Hovedtreners stilling, ikke minst tatt i betraktning tidligere muntlige advarsel i møte mellom styreleder og Hovedtrener».

Har du noen gang blitt informert fra styret om at «nå brenner det litt»? spør advokat Andreas Ekker.

– Aldri, svarer Hoftun.

– Fra noen andre enn styret?

– Aldri.