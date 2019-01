NY RBK-TRENER: Eirik Horneland tar over Rosenborg - men ikke uten en viss kontroverse. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Eirik Horneland hevder at FK Haugesund ikke forholder seg til avtalen

TRONDHEIM/OSLO (VG) FK Haugesund hevder at de har terminert Eirik Hornelands nye kontrakt, der oppsigelsestiden var på én måned, og at den forrige kontrakten er gjeldende. Nå slår den nye RBK-treneren tilbake.

– FK Haugesund og jeg ble tidligere i høst enige om endrede vilkår for min trenerstilling. De nye vilkårene gjelder fra 1. januar 2019. Fra denne dato gjelder følgende oppsigelsesadgang i: «Under arbeidsforholdet og etter utløpet av prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1, måned, regnet fra og med utløpet av kalendermåneden oppsigelsen fant sted.», skriver Horneland med advokat Erik Flågan i en pressemelding.

Den planlagte pressekonferansen på Lerkendal klokken 12 er nå avlyst.

– Eirik Horneland synes det er vanskelig å bli presentert når Haugesund herjer såpass med både ham og Rosenborg. Det hadde vært rart å gjennomføre dette i dag. Vi må legge Haugesund-ballen død først, sier styreleder Ivar Koteng til VG, og henviser til pressemeldingen.

I tittelen på pressemeldingen står det at Horneland «opptrer ikke illojalt» overfor FK Haugesund. Nå mener den forhenværende FKH-treneren at arbeidsgiveren ikke forholder seg til avtalen dem i mellom, som altså gir en måneds oppsigelsestid i arbeidsforholdet.

– Denne bestemmelsen har jeg forholdt meg til. Men det gjør ikke FK Haugesund, som overraskende anser seg uforpliktet av den nye avtalen med tilhørende oppsigelsesadgang, sier Eirik Horneland.

Treneren og Rosenborg sier at Horneland sa opp sin kontrakt med FK Haugesund innen utgangen av desember, og at seneste tiltredelsesdato i Rosenborg blir 1. februar - dersom trønderne ikke lykkes i å kjøpe ham ut av oppsigelsestiden.

Den nye kontrakten, som ble signert oktober 2018, erstatter den gamle så snart den er underskrevet - selv om den gamle kontrakten var uoppsigelig, og selv om den nye kontrakten ikke hadde begynt å løpe. Det bekrefter advokater VG har snakket med.

– Jeg ser nå fram til å begynne som ny trener for Rosenborg BK etter oppsigelsesperiodens utløp, sier Horneland.

Ikke svar fra FKH

VG har forsøkt å komme i kontakt med FK Haugesunds styreledelse fredag formiddag, så langt uten hell. Torsdag kveld sa styreleder Leiv Helge Kaldheim dette til VG :

– FK Haugesund har en uoppsigelig avtale med Horneland som gjelder til 30. november i år. Den er tidsbestemt og uoppsigelig med mindre begge partene er enige om noe annet.

De hevder altså at den nye kontrakten mellom Haugesund og Horneland, signert oktober 2018, er terminert og ikke gyldig. Her ligger sakens kjerne - Rosenborg mener at Horneland har sagt opp sin kontrakt, og har oppsigelsestid ut januar. Haugesund mener at Horneland nå er under en elleve måneder lang uoppsigelig kontrakt.

Koteng fyrer tilbake

Likevel fikk trønderne hard medfart av FK Haugesunds styreleder torsdag, da de offentliggjorde sin nye trener. Som en rev i hønsegården, sa FKH-Kaldheim.

– Jeg har aldri i mine 40 år i næringslivet opplevd maken til oppførsel. Vi gjør alt etter boken, så er det vi som er umoralsk. Dette er trist. Og jeg skjønner ikke hvilken motivasjon Haugesund har for å gjøre det, sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng til VG.

Han presiserer at Rosenborg tok første kontakt med Haugesund og Horneland etter at den nye kontrakten til den ferske RBK-treneren ble undertegnet i høst.

– Dette gjør de (FK Haugesund) mot bedre vitende. Da kjenner de ikke til stillingsvernet. Vi henvendte oss skriftlig til FK Haugesund, og fikk bekreftet fra Horneland at han hadde en måneds oppsigelsestid, sier Koteng.

