Foto: Helios de la Rubia / Real Madrid

Avis: Politiet ber om Ronaldo-DNA etter voldtektsanklagen

FOTBALL 2019-01-10T18:44:28Z

Politiet ønsker å vite om fotballstjernen Cristiano Ronaldos DNA matcher funn på kjolen til det påståtte voldtektsofferet i saken fra 2009, skriver Wall Street Journal.

Publisert: 10.01.19 19:44 Oppdatert: 10.01.19 20:03

Saken er under pågående etterforskning ni år etter at den påståtte voldtekten skal ha funnet sted på et hotell i Las Vegas i juni for ni og et halvt år siden.

Politimyndigheter skal nå ifølge avisen Wall Street Journal , begjært at fotballstjernen skal avlegge en DNA-prøve til etterforskningen av saken med Kathryn Mayorga.

Myndighetene har nå sendt sine dokumenter, der de begjærer at det italienske rettssystemet iverksetter innehentingen av fotballstjernens DNA. Der spiller Ronaldo for storklubben Juventus.

Politiet gjenåpnet etterforskningen denne høsten. Advokatene har påpekt at fotballstjernen skal ha betalt Mayorga 375.000 amerikanske dollar for ikke å gå ut med saken.

Ronaldo og advokatene hans har hele tiden tilbakevist anklagene. Mayorga har på sin side pratet ut om saken i det tyske magasinet Der Spiegel .

Kvinnen har gjennom sin nye advokat levert en sivil klage til amerikansk rettsvesen for å få taushetserklæringen opphevet.

Hun møtte Ronaldo på et utested og senere i leilighet 573066 på Palms Hotel i Las Vegas, der den påståtte voldtekten skal ha funnet sted.

– Jeg har hatt alvorlige sammenbrudd, og gang på gang klandret voldtekten. Jeg klandrer ham, og jeg klandrer meg selv for å ha signert den avtalen, sier den amerikanske kvinnen til Der Spiegel .

Wall Street Journal skriver at en viktig del av bevisene i saken er kjolen som ble brukt den kvelden i 2009, der politiet skal ha funnet et annet DNA enn Mayorgas.

Ifølge den nye advokaten hennes, var ikke Mayorgas psykiske tilstand god nok til å signere en taushetserklæring i 2009. Det er bakgrunnen for at det er sendt inn en ny stevning i saken.

Det er strid om Ronaldos ulike forklaringer i saken, etter dokumentlekkasjer.

Ett sted snakker Ronaldo ifølge dokumentene om frivillig sex, og at ingenting tydet på at noe var galt etter samleiet.

Men et annet sted sier han noe annet, skal vi tro dokumentene. For i et internt dokument mellom Ronaldo og hans egne advokater, blir det stilt spørsmål om kvinnen hevet stemmen og skrek.

Da heter det at «hun sa «nei» og «stopp» flere ganger».

Og:

«Hun sa hun ikke ville, men hun gjorde seg tilgjengelig».

Og:

«Hun sa nei, ikke gjør det. Jeg beklaget etterpå».

VG oppdaterer saken.