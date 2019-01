PÅ VEI BORT: Eirik Ulland Andersen forlater trolig Strømsgodset. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

VG erfarer: Ulland Andersen signerer for Molde

Strømsgodset og Molde er enige om en overgang for Eirik Ulland Andersen, får VG opplyst. Haugesunderen forventer å skriver under for romsdalingene i løpet av dagen.

Som VG tidligere har skrevet , ender Moldes interesse for Ulland Andersen med at haugesunderen bytter klubb.

Kilder forteller til VG at Strømsgodset mandag ga beskjed til Ulland Andersen at de var kommet til enighet med Molde om en pris. Tirsdag er 26-åringen i Molde for å gjennomgå en medisinsk sjekk.

Samtidig vil han sluttføre forhandlingene om sin personlige kontrakt sammen med agent Jim Solbakken, får VG opplyst.

VG kjenner til at Strømsgodset tidligere har avslått et bud med en totallramme på syv millioner kroner. Overgangssummen er nå trolig nærmere 10 millioner kroner. VG meldte om dette kravet i romjulen.

Ulland Andersen kan også vente seg en betydelig lønnsøkning. Kantspilleren hadde ett år igjen av kontrakten med Strømsgodset.

I lokalavisen Romsdals Budstikke er 26-åringen avbildet i Molde. Også TV 2 melder at overgangen er i ferd med å skje.

– Det er fortsatt litt småtteri som gjenstår. Nå skal jeg se litt på forholdene og bli kjent med klubben, så får vi se på de siste detaljene, sier Eirik Ulland Andersen til Romsdals Budstikke.

Eirik Ulland Andersen er kjent for sin gode fot. I fjor scoret hans seks mål på 28 kamper for Strømsgodset i serien.

Tidligere har han vært i Hødd, Vard Haugesund og Haugesund.

