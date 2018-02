UNDER PRESS: Chelsea-manager Antonio Conte ledet laget sitt til det andre tremålstapet på under en uke. Foto: GLYN KIRK / AFP

Ekspert om Chelseas krisetap: – Lignet en 90 minutters begravelse for Conte-æraen

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 06.02.18 11:15

FOTBALL 2018-02-06T10:15:48Z

Historien kan være i ferd med å gjenta seg i Chelsea etter mandagens ydmykende 4–1-tap mot Watford.

José Mourinho ledet Chelsea til seriegull i mai 2015. I desember samme år var han ferdig i jobben etter en katastrofal start på tittelforsvaret. Nå kan Antonio Conte, mesterhjernen bak Chelseas suverene seriegull i fjor, være på vei mot samme skjebne.

«Chelsea leverte en prestasjon som lignet en 90 minutters begravelse for Conte-æraen», skriver The Guardian -kommentator Barney Ronay etter at den regjerende mesteren tapte 4-1 mot et i utgangspunktet formsvakt Watford mandag kveld.

For andre gang på fem dager tapte Chelsea med tre måls margin mot et lag som på papiret hører hjemme på nedre halvdel. Forrige uke var det Bournemouth som utnyttet marerittformen til Contes menn.

– Helt utrolig merkelig

«Contes tid i Vest-London nærmer seg helt sikkert slutten på en eller annen måte», skriver Ronay, som mener Watford-tapet «signaliserte slutten for italieneren».

– Det er sjokkerende. Det er vanskelig å finne et mer betegnende ord. Skikkelig sjokkerende er det å se hvordan et lag som har vært så utrolig disiplinert, kan gå opp i limingen på den måten. Det er helt utrolig merkelig, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller, som kommenterte mandagens kamp.

– Det ligner mer og mer på et mønster, for det er noe som har kjennetegnet Chelsea i mange år: De går fra å være helt uslåelige til å falle helt sammen. Det er litt vanskelig å forklare, men man begynner å tenke på om problemet er større enn bare manageren eller spillerne, sier han.

Enrique favoritt

Chelsea-eier Roman Abramovitsj er kjent som en av bransjens mest nådeløse når det kommer til å bytte ut managere. The Telegraph er allerede i gang med å peke ut mulige arvtagere: Tidligere Barcelona-sjef Luis Enrique trekkes frem som favoritt, mens navn som Guus Hiddink og Massimiliano Allegri også nevnes.

Stamsø Møller mener imidlertid at det vil være en uklok avgjørelse av Abramovitsj å sparke Conte nå.

– Her er det ingen nåde fra øverste hold, uansett hva du heter og hvor god du er. Men nå er Chelsea mer enn noen gang avhengig av å ha en veldig god manager, både fordi de ikke kan bruke like mye penger lenger, og fordi det er så tøff konkurranse fra andre klubber.

– Hvis man sparker Conte nå, tror jeg man risikerer å havne verst ut av alle topp seks-lagene. Det ville vært kritisk, sier Stamsø Møller.