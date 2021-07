Vålerenga fikk belgisk bank i Europa-comebacket: − Sjanseløse

(Gent – Vålerenga 4–0) Uten Aron Dønnum (23) i troppen skaffet Vålerenga seg et mildt sagt fryktelig vanskelig utgangspunkt før returen om en uke.

For første gang siden 2011 skulle Vålerenga ut i Europacup-spill, men det ble et smertelig gjensyn med kontinentet. Oslo-klubben fikk kjørt seg mot belgiske Gent og tapte til slutt 0–4 i det VG+ sendte oppgjøret.

– De er sjanseløse. Det er kvalitetsforskjell fra første spark på ballen til slutt. Det kunne og burde blitt et par mål til, sier Kjetil Rekdal på sendingen til VGTV.

Dermed skal det en spinnvill opphenting til i returoppgjøret på Intility neste torsdag for at Dag-Eilev Fagermo og Co. skal ta seg videre fra andre kvalifiseringsrunde til nystartede Conference League.

I fraværet til Roman Jaremtsjuk, som er på ferie etter EM-spill for Ukraina, startet Gianni Bruno på topp for Gent. Etter drøye ti minutter stanget han inn 1–0.

På 2–0-scoringen oppsto det full forvirring. Ballen ble spilt ut til offsideplasserte Andrew Hjulsager fra Vålerenga-kaptein Jonathan Tollås Nation. Han slo inn til Tarik Tissoudali, som enkelt satte ballen i mål.

I det Tissoudalis skudd gikk, sto Bruno i offsideposisjon foran Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson.

Først annullerte dommer målet, før scoringen ble stående likevel.

Se situasjonen her:

I pausen diskuterte HamKam-trener Rekdal og Stabæk-stopper Yaw Ihle Amankwah situasjonen i VGTV-studioet, uten at de fikk med seg spilleren som dekket Klasson.

– Linjedommeren må ha stått med flagget oppe. Prinsipielt er det en riktig scoring, men det er fryktelig kjedelig for Vålerenga. De blir narret på en måte. De tenker det er offside, så kobler de av et lite sekund. De kunne blokkert skuddet, sier Rekdal.

– Det er helt tydelig at tre-fire spillere er helt overbeviste om at det er offside. De er nok folk foran mål i det skuddet går til å blokkere den der, sier Amankwah.

BELGISK JULING: Ivan Näsberg (til venstre) og Vålerenga fikk kjørt seg mot Gent. Foto: Belga / Sipa USA

De diskuterte ikke den offsideplasserte spilleren foran Klaesson i pausen, men tok det opp etter kampen.

– Spørsmålet er om spilleren som står foran Klaesson er med i spillet, sier Rekdal.

– Da tror jeg dommeren hadde tankene et helt annet sted, sier Amankwah.

Gent-kaptein Vadis Odjidja-Ofoe banket inn 3–0, før Bruno fikk muligheten fra straffemerket. Han sendte den langt over. Innbytter Yonas Malede satte uansett inn 4–0 før slutt.

– Det er helt dødt nå, sier Amankwah om mulighetene for avansement for Vålerenga nå.

– Det som er positivt er at det er vanvittig mye læring i disse kampene for Vålerenga. Det må de utnytte den andre kampen til også.

En som ikke var i Vålerenga-troppen var Aron Dønnum. Vålerengas toppscorer denne sesongen er ifølge Belgias største avis, Het Laatste Nieuws, nær en overgang til Standard Liège.