AVGJØRELSEN: Gianluigi Donnarumma redder straffen fra Álvaro Morata. Han har reddet over en tredjedel av straffesparkene i sin karriere. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / REUTERS

Morata fra helt til syndebukk – Italia klare for EM-finale etter straffedrama

(Italia - Spania 1–1, 4–2 etter straffesparkkonkurranse) Álvaro Morata reddet ekstraomganger for Spania, men taklet ikke presset da han sto ansikt mot ansikt med straffeeksperten Gianluigi Donnarumma.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Idet en effektiv kontring så ut til å sende Spania på hodet ut av mesterskapet, vendte Spania-sjefen Luis Enrique seg til sin mest utskjelte mann for hjelp.

Samtidig som italienerne feiret Federico Chiesas vakre ledermål, gjorde Álvaro Morata seg klar og entret banen før spillet ble sparket i gang igjen.

Ingen har bommet på flere store sjanser i årets mesterskap enn Morata (seks), men da Dani Olmo spilte ham alene gjennom mot Italia-keeper Gianluigi Donnarumma ti minutter før full tid, var spissen iskald og trillet ballen rolig ned i hjørnet.

Det var nok til å sikre ekstraomganger i London. Det var et sluttkjørt og slitent Italia-lag som kjempet innbitt for å holde unna for det spanske presset – og det var liten tvil om hvilket lag som var mest interessert i at kampen skulle gå til straffesparkkonkurranse.

Italienerne fikk det som de ville – og det var også de som gikk seirende ut. Dani Olmo og Álvaro Morata bommet for spanjolene. Morata har allerede bommet på et straffespark tidligere i turneringen.

– Du kan ikke sende fram ham med den historien han har. Jeg hadde aldri sendt ham fram, sier Kjetil Rekdal, som avgjorde VM-kampen for Norge mot Brasil i 1998, i VGTVs studio.

Med de spanske missene gjorde det ikke noe at Manuel Locatelli hadde bommet for Italia. Jorginho trillet inn den avgjørende straffen.

OVER: Dani Olmo misser Spanias første straffespark. Foto: ANDY RAIN / POOL

Taktisk grep

Ikledd sine karakteristiske asurblå drakter og litt atypiske offensive stil har Roberto Mancinis Italia blitt en liten kjæledegge for mange i årets mesterskap.

Semifinalen på Wembley åpnet som de fleste hadde forventet da spanjolenes tekstfrie nasjonalsang ble etterfulgt av en voldsom innlevelse selv til italienerne å være da strofene «Fratteli d’Italia» runget over Wembley.

Det var imidlertid Spania som tok grep om kampen. Luis Enrique overrasket med å vrake spydspissen Álvaro Morata, men lyktes også med grepet om å sette inn «en ekstra midtbanespiller» i Dani Olmo – rollen som på fotballspråket kalles «falsk nier».

Spania vant ballen på Italias banehalvdel gang på gang og dominerte banespillet før pause, men hverken Dani Olmo eller den sprudlende unggutten Pedri – som leverte en kunstpasning til Mikel Oyarzabal – klarte å bidra til spansk scoring i den heseblesende førsteomgangen.

– Jeg har ikke nytt en fotballkamp så mye på årevis. Så bra har denne kampen vært. Det har vært strålende, mente BBCs ekspertkommentator, eks-spilleren Danny Murphy.

Italiensk perle

Spanias manglende slagkraft foran mål straffet seg mot et Italia med en mer klassisk italiensk stil, bestående av et lavt og kompakt forsvar, kombinert med nådeløs effektivitet på kontringer.

Etter en time vartet italienerne opp med et prakteksempel på det siste. Et innlegg fra Jordi Alba havnet i klypene til den 196 centimeter lange Donnarumma, som nærmest stormet ut av feltet i sin iver etter å sette i gang spillet raskt.

Det så ut som Spania fikk kontroll over situasjonen, men Federico Chiesa plukket opp ballen, skar innover i banen og bøyde den bort i det lengste hjørnet, slik lagkameraten Lorenzo Insigne har gjort tidligere i turneringen.

Moratas berg-og dalbane

Resten av kampbildet ble som en kan tenke seg til: Spania jaget på for en utligning og Luis Enrique kastet på spissene Álvaro Morata og Gerard Moreno.

Mikel Oyarzabal bommet på ballen da han fikk en enorm mulighet kun fem minutter etter Italias scoring. Like etterpå hadde innbytter Domenico Berardi en stor mulighet til å doble ledelsen, men mislyktes.

Da gikk det som det måtte gå: Álvaro Morata kombinerte fint med Dani Olmo og trillet altså inn scoringen som sikret ekstraomganger.

Etter en halvtime uten flere scoringer gikk det til straffespark. Der var det helten Álvaro Morata som ble syndebukken. Italia er klare for EM-finale på Wembley.