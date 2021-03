TOMMEL OPP: Ole Gunnar Solskjær forteller at pandemien gjør livet tøft for spillerne, men roser måten de har håndtert situasjonen. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Solskjær hyller spillernes corona-håndtering: − Nådeløst

Ole Gunnar Solskjær (48) sammenligner restriksjonene under coronapandemien med andre verdenskrig, og lovpriser spillernes dedikasjon og fokus gjennom det vanskelige året.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er imponert over hvordan de har håndtert pandemien og denne sesongen, lyder Solskjærs ros av egne spillere.

Han møtte pressen foran onsdagens ligakamp mot Crystal Palace.

Det nærmer seg ett år siden første gang det ble spillestopp i Premier League på grunn av coronaviruset. Forrige sesong skulle i utgangspunktet vært ferdigspilt i mai, men varte nesten til september. Starten av inneværende sesong ble også forskjøvet, og spillerne har levd og lever – som mange andre i samfunnet – under et strengt smittevernregime.

– De har ikke hatt et sosialt liv – hvor de kan koble av fra fotballen. Vanligvis møter man venner, går på kino, på restaurant, på en konsert – nå er det nådeløst. Vi spiller torsdag, søndag, onsdag, lørdag – det imponerer meg, sier Solskjær.

Han sammenligner situasjonen med andre verdenskrig.

– Dette er det merkeligste året i livet vårt. Vi levde heldigvis ikke under andre verdenskrig, men denne perioden og disse restriksjonene har nesten vært like harde. Spillerne har håndtert det på en briljant måte, sier nordmannen.

Storbritannia har en synkende smittetrend, men mer enn 4,2 millioner briter har hatt coronaviruset siden pandemiens utbrudd. Det viser VGs oversikt.

