Preben Elkjær i VG-intervju: Mener «komplette Haaland» bør bli i Dortmund i flere år

Danmarks gamle målkonge Preben Elkjær (63) koser seg litt ekstra med suksessen til Erling Braut Haaland (20). Fordi det lages knapt spillere som dansken og nordmannen i dag.

– Den typiske «9’er» stort sett forsvunnet ut av fotballen. I dag skal du forsvare, du skal trekke ut på kantene, du skal alt mulig. Her har vi en spiller som lever av å score for mål, som lever for å være i feltet og har en god nese for hvor han skal stå, beskriver Preben Elkjær.

Han følger tysk og internasjonal fotball som ekspert for danske Viasat på 23. året – og tar seg tid til et videointervju med VG i forbindelse med den Viasat 4-sendte klassikeren mellom Bayern München og Borussia Dortmund lørdag kveld.

Nå gnistrer Elkjær, akkurat som foran motstandermålet for 35 år siden, når han fra sitt hjem i København snakker om Haaland, spissrollen og fotballens forsvunne spesialister.

– I moderne fotball, i ungdomsavdelingene nå, utvikles ikke den slags spillere. Det er så mye taktikk, alle skal jobbe og spille i flere posisjoner. Det mangler spesialister i fotball nå, synes jeg. Hvor er dribleren? Du ser ikke den mer. Det er ingen som kan drible seg forbi motstanderen. Du har Messi og Neymar, kanskje. Mbappé løper forbi sine motstandere, han dribler ikke, innvender Preben Elkjær – og fyrer løs:

– De spesialistene er man ikke dyktige nok til å utvikle. De skal ha lov til å gjøre det de er gode til. Men de som er gode til å drible, får beskjed om å spille ballen. Derfor er det heller ikke så mange «9’ere» igjen. Vi gir dem ikke lov. Jeg savner driblerne, og jeg elsker «9’erne», som kan score mål.

– Vi har ingen i Danmark, og har de noen i Spania? I Belgia har de Lukaku. Du har Kane i England, men han er også en spiller som beveger seg mye rundt på banen. Du har Lewandowski som er veldig, veldig dyktig. Heldigvis er det noen, og du ser at de alle spiller i store klubber. Slik kommer det også til å være med Erling, fastslår angrepslegenden.

Han var kruttet i det danske dynamittlaget fra 1980-tallet, og kanskje den som i spillestil har minnet mest om Norges unge superstjerne. Iallfall trakk journalist og forfatter Jon Hustad den sammenligningen i danske Weekendavisen for ett år siden, og tv-kommentator Arnstein Frilling påpekte nylig det samme:

– Det har jeg ikke lest. Det er alltid vanskelig å sammenligne, men jeg kan lett se sammenligningen hvis det dreier seg om det å ville score mål. Jeg ser at han har samme sult som jeg hadde.

– Så er det noe med måten dere løper på og krummer nakken?

– Der synes jeg at jeg var mye mer elegant, gliser Elkjær – fortsatt rask i meldingene.

Det går unna når han snakker om Erling Braut Haaland også. Dansken utbryter litt plutselig at hans far hadde samme fornavn, og så trekker sønnen til avdøde Erling Leonard Larsen frem hvordan Erling Braut Haaland kombinerer kraft og finesse, og bruker både høyre og venstre når han avslutter.

– Også er han god i samspillet med sine lagkamerater. Jeg synes faktisk han er en komplett spiller allerede. Som 20-åring, påpeker Elkjær.

Han prøvde selv lykken i Bundesliga og Köln i samme alder. Uten suksess. I stedet var han innom Belgia og fikk fart på både scoringstallene og karrieren i Lokeren.

Så kom EM 1984, den sensasjonelle Serie A-tittelen med vesle Hellas Verona, fire mål i VM 1986 og to topp tre-plasseringer i «Ballon d’Or» (Gullballen).

HADDE SCORINGSRESEPTEN: Preben Elkjær i aksjon for Danmark mot Spania under Mexico-VM i 1986. Foto: Bongarts / Bongarts

Rådet: Bli i Dortmund

Elkjær var aldri i de største klubbene, og han tror at nordmannen fint kan vente med å gå på neste trinn i Europas fotballhierarki.

– Når du tenker på hans alder og hvor hurtig det går, er det kanskje godt å spille i Dortmund et par sesonger til. Bli litt mer moden, litt mer rolig, litt mer klok. Når du kommer til de store klubbene, er det annerledes og et stort press.

– Du sier at han kanskje ikke bør gå fra Dortmund – hverken nå til sommeren eller neste sommer?

– Ja. Da er han 22! Han har fortsatt tid og svært gode år foran seg. Karriereplanlegging, når han er så god som han er, er viktig. Jeg vet han har en god familie, så det skal de nok finne ut av. Han er på et bra sted nå, og det tror jeg selv han synes og hans far synes. Jeg tror godt han kan bli et par år til, sier 63-åringen og trekker frem et eksempel.

– Griezmann. Han har fullstendig mistet alt han hadde. Han var en av verdens beste angripere, scoret masse mål i den spanske ligaen og skiftet fra Atlético til Barcelona. Der er trykket helt annerledes. Jeg tror ikke mentaliteten til Haaland er sånn at han «bare forsvinner», det tror jeg ikke, jeg tror han har en god psyke. Men det kan være farlig hvis man er altfor ung. At hvis man ikke har suksess, kan man mentalt falle litt tilbake.

Elkjær kommer litt tilbake til utgangspunktet. At spillertypen Haaland er blitt så sjelden i fotballen at han er attraktiv for alle, og må vurdere nøye hva som er neste stoppested.

– Jeg spilte selv på et lag som ikke var de mest dominante. Der må man gjøre mye selv for å skape sjanser, det kom ikke så mange av dem. Spiller du i Barcelona, PSG eller Manchester City, er det mange sjanser. Sannsynligvis kommer han til å velge en av de klubbene.

– Tror du Haaland kan bli den største spilleren vi har hatt i Norden?

– Har du spurt Zlatan om det? Det tør du ikke, svarer Elkjær.

– Jeg synes ikke man skal ikke sammenligne. Vi har hatt mange gode spillere i Sverige og Danmark. Ikke så mange i Norge, faktisk, men vi har hatt mange gode i Norden.

– I hans tilfelle: Ja. Han kan bli fantastisk. Hvis han fortsetter å score så mye, uansett hvor han er, kommer han til å bli et kjempenavn. Det er han allerede. Det han skal gjøre nå, er å fortsette. Vise at det ikke er tilfeldig. At det ikke er fordi han spiller i Dortmund, at han er i god form eller at motstanderne ikke kjenner ham så godt. Det som er vanskelig, er å fortsette å prestere på høyt nivå. Det er det neste for ham, mener dansken.

– Hvem er den beste fra Norden?

– Jeg sier alltid at Zlatan er nummer to. Kun for å irritere ham.

– Jeg sier aldri hvem som er den største i Norden. Da jeg vokste opp, var jeg stor fan av det svenske landslaget som var i VM i Vest-Tyskland i 1974. Da satt jeg foran fjernsynet, det var mine helter. Du kan ikke sammenligne 1970-tallet med nå, eller 1980-tallet med 1990-tallet. Men Zlatan er nummer to, fastholder Elkjær og gliser fortsatt.

– Førsteplassen, da – er det din eller Michael Laudrup sin?

– Michael Laudrup?! Oi, han har jeg slett ikke tenkt på.