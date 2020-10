VIL TA ANSVAR: Mjøndalens Markus Nakkim jubler etter eliteseriekampen i fotball mellom Mjøndalen og Haugesund på Consto Arena i Mjøndalen. Foto: Fredrik Varfjell, NTB

Nakkim og Näsberg roses for sitt initiativ: − En stor dag for norsk fotball

Mjøndalens Markus Nakkim (24) og Vålerengas Ivan Näsberg (24) tar initiativ til at spillerne selv skal ta grep mot diskriminering i toppfotballen. De får unison ros fra resten av fotballmiljøet.

– Ideen er at vi spillerne er nødt til å ta et ansvar og melde oss på, sier Nakkim til VG.

Sammen med Näsberg skrev han denne kronikken i VG, der de varslet at de skulle starte et initiativ for å endre holdninger fra innsiden av fotballgarderoben.

#stopp-kampanjens leder, Freddy dos Santos, hyller de to til VG:

– Et veldig fint og tydelig initiativ fra spillerne. Budskapet deres er at de ønsker å ha en aktiv rolle i holdningsarbeidet, og at de som forbilder tar det ansvaret som følger med.

– #stopp-kampanjen trenger nettopp dette, at budskapet omsettes i praksis, mener Freddy dos Santos og får følge av direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball:

– Det er veldig bra at Markus og Ivan går foran her. Endringene må komme både på tribunen, på banen og i garderoben. Vi må alle bry oss, sier han til VG.

«En stor dag»

Gjert Moldestad, som sitter i utvalget til dos Santos, har etterlyst initiativ fra spillerne selv.

– Jeg mener det er en stor dag for norsk fotball fordi jeg mener det er viktig at fotballspillere selv kommer på banen for å bekjempe hets og fordommer. Det er de som er de store stjernene og rollemodellene, blant annet for barn og unge, sier han på telefon fra kaien i Bergen.

Han tror initiativet kan inspirere flere til å følge i deres fotspor, og tror en frykt for å ha sterke meninger kan ha gjort at det ikke har kommet før.

– Dette kommer nok fordi at så mange har reagert på de kjipe opplevelsene og triste tingene som har skjedd. Det har vært en unison reaksjon, og det synes jeg er veldig bra, sier Moldestad.

SUPPORTER-LEDER: Gjert Moldestad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mangfoldsprosjekt

Markus Nakkim sier at ideen kommer etter hendelsene de siste ukene, og sammen med sin tidligere lagkamerat Näsberg mener han at kampen mot diskriminering og for integrering nå må inn i garderobene.

I en kronikk i VG skriver de to eliteseriespillerne om det han kaller et «mangfoldsprosjekt» som skal drives av spillerne selv - og som skal påvirke og bevisstgjøre fra innsiden av garderobene.

«Vi vil rekruttere «holdningsambassadører» i alle spillertroppene og på

den måten konkret arbeide for å løfte all form for diskriminering og inkludering inn i garderobepraten», skriver Nakkim og Näsberg i kjølvannet av sakene rundt Amahl Pellegrino, Flamur Kastrati, Tom Harald Hagen og Ousmane Camara de siste ukene.

– Hvor konkrete skal dere være?

– Det skal vi snakke mer om, men vi skal ikke ha diskriminering basert på misforståelser eller kunnskapsløshet. Vi vil snakke sammen og lufte ut eventuelle misforståelser. Og finne hvor grensen går. Hvis det blir så konkret som forslag til skjellsord, så gjerne det!

– Men blir det ikke «pusete» på banen?

– Nei, nei, det skal det ikke bli! Det er viktig at det er høy temperatur i norsk fotball. Det skal være «trøkk». Men nettopp derfor er det viktig å ha i ryggraden hvor grensen går; hva er det greit å si og hva er det ikke greit å si.

– Ivan og jeg har vokst opp i multikulturelle, rause og romslige miljøer hvor det har vært rom til alle. Derfor reagerer vi sterkt på de situasjonene som har oppstått nylig, og ønsker å gjøre noe aktivt med det, sier Mjøndalen-spilleren.

Han understreker at de ser på Norsk Toppfotballs #stopprasismen-aksjon som veldig positiv, men at de ønsker å gjøre noe konkret blant spillerne selv.

– Det er veldig bra at Markus og Ivan tar dette initiativet. Endringene må komme både på tribunen, på banen og i garderoben. Vi må alle bry oss, sier Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball.

– Vi er også opptatt av at dette ikke skal bli bare en fotballsak. Dette må hele samfunnet bry seg om.

