MISFORNØYD: Ole Gunnar Solskjær liker ikke at han bare får bruke tre innbyttere i Premier League. Foto: Alex Livesey / GETTY POOL

Solskjær ut mot Premier League-konkurrenter: − Kan ikke tro det

Ole Gunnar Solskjær (47) er svært oppgitt over klubbene som sørget for at det ikke er tillatt med fem bytter i Premier League denne sesongen.

Oppdatert nå nettopp

Før sesongen ble det stemt om hvorvidt fem bytter skulle tillates i Premier League denne sesongen på grunn av den uvanlig store kampbelastningen.

Toppklubber som Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal og Tottenham stemte for fem bytter, men forslaget ble nedstemt ettersom det måtte 14 stemmer til. 11 stemte imot fem bytter, ni stemte for, og dermed er det kun tillatt med tre bytter denne sesongen.

– Jeg forstår det ikke og kan ikke tro at det ble stemt ned. Vi må passe på spillerne. Denne sesongen er den mest krevende av alle, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse før søndagens kamp mot Arsenal.

– Jeg kan se poenget til klubbene som stemte imot, men hvis du tar et steg tilbake og tenker på disse profesjonelle fotballspillerne, deres mentale og fysiske helse, så mener jeg at den eneste fornuftige løsningen ville vært å gi oss sjansen til å hvile flere spillere. Vi har allerede sett enormt mange skader, fortsetter han.

Fem bytter var tillatt da forrige Premier League-sesong skulle ferdigspilles i sommer. I Champions League er regelen videreført også denne sesongen.

Liverpool er blant klubbene som virkelig har fått merke konsekvensene av det tøffe kampprogrammet: Thiago Alcântara, Virgil van Dijk og Fabinho har de siste ukene pådratt seg skader.

Manchester City sliter også med skader på spissene Sergio Agüero og Gabriel Jesus.

– Pep Guardiola har snakket om det. Vi som managere og medisinske apparater må passe på spillerne, og derfor har vi vært nødt til å hvile spillere til tider. Jeg skulle ønske vi hadde fem bytter, sier Solskjær, som i onsdagens kamp mot RB Leipzig startet med nøkkelspillere som Bruno Fernandes og Marcus Rashford på benken.

For hans del er skadesituasjonen for øyeblikket positiv. Alex Telles, som har testet positivt for coronaviruset, er den eneste spilleren som mangler til søndagens kamp mot Arsenal.

Det blir Solskjærs 100. oppgjør som Manchester United-manager.

– Jeg er overrasket over at det er 100, det har gått virkelig fort, selv om det har skjedd veldig mye, sier nordmannen.

Publisert: 30.10.20 kl. 11:07 Oppdatert: 30.10.20 kl. 11:20

Premier League S V U T M P 1 Everton 6 4 1 1 14 – 9 5 13 2 Liverpool 6 4 1 1 15 – 14 1 13 3 Aston Villa 5 4 0 1 12 – 5 7 12 4 Leicester City 6 4 0 2 13 – 8 5 12 5 Tottenham Hotspur 6 3 2 1 16 – 8 8 11 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk