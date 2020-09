Molde-heltens rørende gest: – Vet at pappa følger med meg

Etter å ha levert karrierens viktigste redning rettet Andreas Linde (27) pekefingrene mot den kypriotiske himmelen.

Svensken dediserte den avgjørende redningen som sikret Champions League-play off for Molde, til faren som døde av kreft da han var 14 år gammel.

– Jeg vet at pappa følger med meg hver eneste dag og når jeg er på banen. Jeg visste jeg hadde ham i ryggen i dag. Det betydde veldig mye for meg. Han er en ekstra støtte for meg i sånne situasjoner, sier Linde til VG på telefon fra spillerhotellet i Larnaca.

I et intervju med Romsdals Budstikke i 2016 fortalte han om tatoveringen av en skytsengel på høyrearmen til ære for sin avdøde far. «You’ll always be by my side», står det i blekk.

Ungdomstiden tilbragte Linde med moren Margareta og søsteren Emelie.

– Når du mister faren din, må du leve livet ut med en veldig trist følelse. Men det har også bygget meg og familien min enda nærmere hverandre. Moren min, søsteren min og jeg har en utrolig nærhet og støtter hverandre uansett. Det er utrolig godt. De har betydd alt for min oppvekst, forteller Linde.

Her kan du se hvordan han dediserte redningen til sin avdøde far:

HELTEN: Andreas Linde feirer med lagkameratene etter Moldes bragd i Champions League. Foto: Petros Karadjias / AP

Han er lystigere i tonen da han beskriver følelsen som gikk gjennom kroppen etter at han stoppet Qarabags sjette straffespark og sørget for at Molde er ett steg unna gruppespill i Champions League.

– Jeg var litt usikker, for jeg hadde mistet telling på straffene, så jeg visste ikke om den var avgjørende. Men jeg skjønte det fort da folk begynte å løpe mot meg. Det var utrolig glede og lettelse i kroppen, beskriver svensken, som ikke er i tvil om at det var karrierens viktigste inngripen:

– Det er så mange følelser som går gjennom hodet. Vi hadde så lyst til å gå videre. Det var tøft i varmen og med ekstraomgangene, så jeg vil gi mye ros til hele laget.

– Hvordan vil det være å nå Champions League-gruppespillet?

– Det ville vært helt vilt. Molde har vært der før (1999/00-sesongen), vi hører historier og det sitter lenge i veggene. Det vil være helt enormt om vi tar oss hele veien dit. Jeg vet at alle i Molde har store forhåpninger om at vi kan gjøre det umulige mulig.

– Og det umulige er kanskje ikke så umulig når den siste motstanderen heter Ferencváros?

– Det er større navn vi kunne møtt, men de er der av en grunn. Det blir en tøff play off, men det er gøy at vi får spilt to kamper, for vi vet hvor sterke vi er på hjemmebane, sier Linde.

Han vet lite om den ungarnske motstanderen. Selv ikke navnene på norske Tokmac Nguen og tidligere Stabæk-spiss Franck Boli får det til å ringe noen bjeller hos Molde-keeperen.

– Det sier meg ingenting, jeg er veldig dårlig på sånt, sier Linde, som har møtt begge i Eliteserien ved flere anledninger.

Om stemningen på Moldes hotell på Kypros sier han:

– Det er veldig rolig her nå, men det er noe spesielt som ligger i luften.

