Bodø/Glimt rystet Milan på San Siro: – Mer stolt enn skuffet

MILANO (VG) (Milan - Bodø/Glimt 3–2) Jens Petter Hauge (20) fintet og assisterte, mens Kasper Junker (26) scoret med den største selvfølgelighet. Milan slo nådeløst tilbake og vant, men på overtid var Bodø/Glimt marginer unna et mirakel på San Siro.

Da hadde Glimts åtte seriemål sterke midtbanespiller Ulrik Saltnes en megasjanse på San Siro. Indreløperen fra Brønnøysund kom i en for ham vanligvis perfekt situasjon foran motstandermålet etter prima forarbeid av Jens Petter Hauge. På stillingen 3–2 til Milan og 91 minutter og 35 sekunder var spilt – og Sandnes blåste ballen over.

Så nære var serielederen i Eliteserien ekstraomganger mot gigantklubben, som ikke har tapt en fotballkamp etter coronaavbrekket i mars.

– Jeg klapper ham på skulderen og han tenker helt sikkert på den i natt. Men vi står sammen når vi vinner, og vi står sammen når vi taper. Sånn er livet, sier Kjetil Knutsen om Saltnes og megamissen på overtid.

– Det kommer til å bli snakket om til evig tid. Sånn er fotballen. Men det kommer han til å takle utmerket, melder Glimt-legende Runar Berg til VG.

– Jeg sitter mer stolt enn skuffet, fortsetter Knutsen på pressekonferansen etterpå.

Han fikk drømmestarten på den mektige arenaen. Stillheten på San Siro ble brutt av et nordnorsk jubelbrøl og akkompagnert av et stort gisp på pressetribunen da gultrøyene fikk Milan til å se ut som et ordinært Eliteserie-lag før kvarteret var spilt.

Jens Petter Hauge dro en overstegsfinte og passerte Franck Kessie lekende lett. Kasper Junker forstod hva som var på gang og rykket seg fri inne i boksen.

Et hardt innlegg langs gressteppet ble vinklet ut på dansken, som satte ballen kontant i mål bak Gianluigi Donnarumma.

Mens Milans soleklare førstevalg på topp, superstjernen Zlatan Ibrahimovic, gikk glipp av kampen etter å ha blitt påvist coronaviruset kun timer før kamp, var spissen Kasper Junker et gledelig gjensyn for Bodø/Glimt.

26-åringen var toppscorer i Eliteserien før han begynte å trøble med et vondt kne. I hans fravær har 19 år gamle Victor Boniface levert varene, men på San Siro måtte han starte kampen på sidelinjen.

Derfra fikk han og Kjetil Knutsen se at gledesrusen over sjokkledelsen ble kortvarig. Hakan Çalhanoğlu har et av Europas mest fryktede skuddbein og viste hvorfor da han vendte opp og hamret ballen i mål bak Nikita Haikin.

SENTRAL: Hakan Çalhanoğlu var involvert i det meste Milan skapte torsdag kveld. Foto: Luca Bruno / AP

Bodø/Glimt så ut som man har lært de å kjenne i åpningsminuttene. Milan fikk ikke låne ballen de første to minuttene.

Etter 1–1-målet tok imidlertid italienerne over spillet. De norske serielederne slet med å få det fryktede press-spillet deres til må fungere mot Milan, som var rolige med ballen og fant alternativer selv når angrepstrioen til Bodø/Glimt forsøkte å presse høyt.

Det førte til at Milan styrte det meste på San Siro den siste halvtimen av første omgang, noe som kulminerte i at de også klarte å snu kampen.

DUELL: Lorenzo Colombo (t.v.) fikk sjansen i fraværet av Zlatan Ibrahimovic. Her er han i duell med Glimt-kaptein Patrick Berg. Foto: MATTEO BAZZI / ANSA

Çalhanoğlu viste igjen sin klasse da han flikket et innlegg videre til en fullstendig umarkert Lorenzo Colombo, som fikk sjansen på topp i fraværet av coronasyke Zlatan Ibrahimovic.

Tyrkeren fortsatte i samme spor rett etter pause. Mannen med skuddbeinet gjorde et subtilt tegn til cornertaker Samu Castillejo om at han lå og lusket utenfor sekstenmeteren.

Vingen crosset ballen med et halvtliggende vristspark, som Çalhanoğlu ekspederte sikkert i mål fra 16 meters hold.

OMRINGET: Hakan Çalhanoğlu fikk velfortjent ros av lagkameratene etter sine prestasjoner på San Siro. Foto: DANIELE MASCOLO / REUTERS

Det var imidlertid ikke bare tyrkeren som viste at han kan skyte. Jens Petter Hauge har vært en ettertraktet mann rundt om i Europa, og det spørs nok ikke om prislappen hans økte med ytterligere noen millioner på San Siro torsdag kveld.

Den første assisten var vakker, 3–2-reduseringen var om mulig enda vakrere. Hauge mottok ballen inne sentralt og hamret til fra om lag 20 meter. Ballen suste i nettet bak Gianluigi Donnarumma.

TV-produsenten fant veien til den andre i rekken av tre generasjoner Maldini, den italienske ekvivalenten til Berg-familien, Paolo Maldini.

HERJET: Jens Petter Hauge (t.v.) noterte seg for mål og assist. Han var også nære å få seg en ny målgivende pasning. Her er han sammen med Patrick Berg og Brede Moe, mens Sondre Brunstad Fet kan skimtes i bakgrunnen. Foto: DANIELE MASCOLO / REUTERS

Milan-legenden fikk deretter se Philip Zinckernagel rykke seg fri og hamre til fra skrått hold. Ballen suste like over tverrliggeren – centimetere unna Bodø/Glimt-utligning.

Vertene hadde deretter en ball i nettet, men flagget var oppe. Ved en anledning måtte Brede Moe også kaste seg for å redde en ball på målstreken.

Likevel var Bodø/Glimt fullt med og så ut til å spillep på seg selvtillit utover i oppgjøret. Jens Petter Hauge gikk inn som indreløper da Ola Solbakken erstattet høyreback Alfons Sampsted.

Hauge spilte en nydelig gjennombruddspasning til Solbakken, som ble holdt såpass godt i armen at høyreback Davide Calabria klarte å jobbe seg inn på riktig side og blokkere avslutningen utenfor stengene.

Like etterpå stusset Ulrik Saltnes videre et frispark som tvang Gianluigi Donnarumma til å varte opp med en kvalifisert redning.

På overtid fikk Ulrik Saltnes muligheten igjen – og den var stor. Jens Petter Hauge førte fremover og serverte brønnøyværingen, som utrolig nok satte ballen over tverrliggeren fra rundt elleve meter.

Dermed holdt Milan unna. Bodø/Glimt var ørsmå marginer fra å klare et mirakel på San Siro.

Publisert: 24.09.20 kl. 22:21 Oppdatert: 24.09.20 kl. 23:01