Kommentar

Premier League blir dyrere: Prisbomben oser av politikk

Av Leif Welhaven

Liverpool vant Premier League sist sesong. Kampen om rettighetene er hard og kostbar. Nå øker TV 2 prisen ut til kundene. Foto: AFP/Scanpix

Milliardindustrien Premier League lever av å melke mikroøkonomier, men TV 2s prisaggressivitet handler nok om betydelig mer enn at rettighetene koster så mye. Her ligger det trolig et tykt lag av egeninteresse.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er interessant å registrere hvilken kommunikasjonslinje TV 2 valgte, da det ble kjent at prisen til Canal Digitals kunder for TV 2 Premium stiger med 40 prosent midt i en rettighetsperiode.

Kanalen snakker mye om hvor dyre fotballrettighetene er blitt, men lite om bakenforliggende faktorer i et tv-marked med hard kamp om kundene.

les også Premier League-prisene skrus kraftig opp for Canal Digital-kunder

Men det er all grunn til å anta at det også ligger mye politikk bak prisingen.

Fremover skal fotballopplevelsen altså koste Canal Digital-kundene 699 kroner i måneden, i stedet for allerede stive 499 kroner. Det opplyses at dette skyldes et påslag i vilkårene fra TV 2.

Prissjokket skaper selvsagt både debatt og reaksjoner, men så langt mangler nøkkelinformasjon for å kunne analysere situasjonen skikkelig.

Et sentralt spørsmål: Hvor stor del av denne boomen er en reell konsekvens av rettighetskostnader, og hva handler i realiteten vel så mye om TV 2s strategi om posisjonering av seg selv?

les også Endelig videofornuft i England: Så enkelt VAR det!

Det kan vi først bli klokere på når den totale prissituasjonen rundt Premier League-tilgang foreligger for siste del av rettighetsperioden.

Vi vet at kanalens eget produkt, TV 2 Sumo, også skal opp i pris. Men et helt vesentlig poeng, som inntil videre er ubesvart, er hvor stort påslaget blir her, sammenholdt med hva som kreves av Canal Digital og andre leverandører.

Denne dimensjonen skal vi komme tilbake til, men først ørlite om det store bildet:

TV 2 har selvsagt rett i at rettigheter koster så det synger etter. Ingen skal være i tvil om at kanalen har strukket seg langt for å få vise Liverpool og Manchester Citys stjerner, i tillegg til å forsøke å skape entusiasme rundt Burnley og West Bromwich. Dermed ligger det i kortene at det blir kostbart for deg og meg å være med på moroa.

les også Per-Jarle Heggelund: Fotballkommentatorenes «ensomme ulv»

Forretningsmodellen som har skapt en så inflatert fotballøkonomi, bygger på at hver og en av oss synes at produktet er så stas at betalingsviljen vår kan strekkes og strekkes. Fordi så mange kloden rundt punger ut for svindyre kamper, eller betaler det hvite ut av øyet for en offisiell fotballdrakt til poden, kan unge menn håve inn millionbeløp hver eneste uke. Sympatisk? Ikke spesielt. Men samtidig en ekstremkonsekvens av en evne til å tyne en etterspørsel til det ytterste.

Spørsmålet er jo hvor smertegrensen går for hvor mye forbrukerne kan melkes, og over 8000 kroner i året vil åpenbart få en del til å hoppe av. Men sett med TV 2-øyne kan det godt være at dette oppfattes som regningssvarende selv om totaltallene får en knekk. For kanalen kan det nemlig være vel så viktig å få en høyere andel vekk fra de tradisjonelle leverandørene og inn i egen TV2-paraply gjennom å velge sumo, selv om det koster for totalen. Dette vil kunne bygge lojalitet, og i moderne mediemarked er det økonomi i kontrollen over egne kunder i stedet for at de kjøper produktet gjennom andre.

les også Sky Sports beklaget Evras «rykteblemme» om matchvinner Zaha

Nettopp derfor er det så interessant å se om vi får et vedvarende gap mellom hva Premier League via TV 2 Sumo og samme pakke gjennom andre vil ende med å koste. Det vil være usedvanlig lite overraskende om det fremkommer en tydelig plan om å få bedre kontroll over PL-kundene i tiden som er igjen av rettighetsperioden. Optimalt for TV 2 vil det da være om disse har lagt seg til vaner de ønsker å beholde gjennom andre deler av tilbudet, samtidig som det vil gjøre situasjonen mer krevende for den neste rettighetshaveren når Premier League skal videre.

Vi lever i en tid der tv-vaner er i voldsom endring, og der kampen om kundene og kronene hardner til. Og selv om TV 2 sikkert har rett i at den siste PL-perioden har kostet dem dyrt å sikre seg, er det nok en god del mer enn det som er kommunisert ut som ligger bak prissjokket som ble kjent denne uken.

Men uansett er det som skjer nitrist for den nyttige melkekuen. Nemlig fansen.

Publisert: 22.09.20 kl. 18:26

Premier League S V U T M P 1 Leicester City 2 2 0 0 7 – 2 5 6 2 Everton 2 2 0 0 6 – 2 4 6 3 Arsenal 2 2 0 0 5 – 1 4 6 4 Liverpool 2 2 0 0 6 – 3 3 6 5 Crystal Palace 2 2 0 0 4 – 1 3 6 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk