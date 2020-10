CORONA: Sadio Mané har testet positivt på coronaviruset. Her fra kampen mot Chelsea i september. Foto: Michael Regan / PA Wire

Sadio Mané har testet positivt for corona

Liverpool-stjernen Sadio Mané (28) har avgitt en positiv coronatest.

Det bekrefter Liverpool på sine hjemmesider fredag kveld.

I pressemeldingen står det at angriperen, en av de aller beste spillerne så langt i sesongen, er i selvpålagt karantene som følge av retningslinjene.

Der står det også at Mané har milde symptomer, men at den helhetlige formen skal være fin.

Dermed er kantspilleren ute i kampen mot Aston Villa som spilles førstkommende søndag.

28-åringen står bokført med tre scoringer på tre kamper så langt denne sesongen. Angriperen har levert virkelig gode tall for Liverpool de to foregående sesongene. I 2018/19-sesongen leverte han 22 mål og to målgivende pasninger, mens han i forrige sesong endte han på 18 mål og ni målgivende pasninger.

Med Mané ute er det kanskje naturlig at Diogo Jota får muligheten igjen:

Tidligere denne uken ble det også klart at Liverpools nysignerte Thiago testet positivt på coronaviruset.

Liverpool opplyste da at stjernespilleren skal være i fin form og på bedringens vei. 29-åringen gikk glipp av mandagskampen mot Arsenal, og var heller ikke med til ligacupkampen mot Lincoln forrige uke.

– Det er opp til hver enkelt om de vil offentliggjøre utfallet av en coronatest. Vi har fulgt protokollen og Thiago er OK. Han vil isolere seg selv, slik retningslinjene sier at man skal, og vil forhåpentligvis være tilbake hos oss snart, sa klubblege Jim Moxon i pressemeldingen angående Thiago.

