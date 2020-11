LANDSLAGSDEBUT: Kristian Thorstvedt fikk sin første A-landskamp for Norge mot David Alaba og Østerrike. Foto: EXPA/ Florian Schroetter

Thorstvedt skapte fullt kaos: − Jeg ble hyllet

Kristian Thorstvedt (21) har spilt seg inn i Genk-fansens hjerter – blant annet ved å oppføre seg som en drittsekk på banen.

Ja, det hjelper jo på at han har vært delaktig i fem strake seire og åtte kamper uten tap for den belgiske klubben, og at han har stått frem som en ung leder på lagets midtbane.

Men det er rogalendingens noe respektløse fremtoning som virkelig har gjort ham til en yndling de siste ukene.

Ikke blant motstanderne, altså.

Mannen som av Viking-fansen hylles som «Sønn av Siv», beskrives av den belgiske journalisten Kjell Doms som en «son of a bitch». Thorstvedt har ingen innvendinger.

– Jeg tror spesielt det ble lagt merke til i siste kamp før landslagspausen, sier Thorstvedt og sikter til 2–1-seieren i Limburg-derbyet borte mot St. Truiden.

– Det var lokalderby, så jeg var ekstra «son of a bitch». Jeg hisset på meg motstandere og gikk opp i trynet på folk.

Da motstandernes Steve De Ridder ble utvist på overtid, var ikke nordmannen vond å be:

– Jeg stakk ut hånden som en «takk for kampen»-gest. Han bare gikk forbi. Jeg ble hyllet for det av våre fans, men folk synes jeg var en liten «cunt». Det kan jeg leve med.

– Etter kampen ble det tumulter. Jeg hadde ballen da dommeren blåste av, så jeg jublet, og da kom det en fyr oppi meg og jeg ble dyttet i bakken, så eskalerte det. Vi vant, så det har ikke noe å si. Det skal være litt temperatur. Jeg føler jeg spiller litt bedre da, sier Thorstvedt.

Det er riktignok ikke bare dette som gjør 21-åringen populær i Belgia. Sportsdirektør Dimitri De Condé er storfornøyd med spilleren han hentet fra Viking i januar.

– Han gir laget energi og er en leder selv i så ung alder. Han er veldig talentfull. En veldig sjelden profil, sier De Condé, som har troen på at han kan bli et hett videresalgsobjekt:

– Vi kan få en veldig god overgang ut av ham til en av de fem beste ligaene i verden. Men først må han ta det neste steget her og begynne å levere flere målpoeng.

– Jeg synes det går veldig bra. Vi har vunnet fem kamper på rad, ligger på tredjeplass og jeg føler jeg har vært med og bidratt personlig, sier Thorstvedt, som debuterte med scoring i januar:

Det går ikke like bra med lagkamerat og kompis Mats Møller Dæhli, som har vært ute i kulden i snart to måneder.

– Det er utrolig kjipt for ham. Noen steder fungerer det bare ikke. Vi vet alle hvor god han er, han viser det på treninger, men nå er det sånn at de ikke har lyst til å satse på ham, virker det som. Det må han bare leve med, sier Thorstvedt.

– Forbereder du deg på å miste en god kompis i byen?

– Det blir tungt hvis Mats drar. Vi har blitt veldig gode kompiser. Men vi kommer til å holde kontakten. Vi skal jo feire jul sammen her nede, så vi får kose oss så mye vi kan i tilfelle det skjer noe i januar.

Publisert: 28.11.20 kl. 08:43